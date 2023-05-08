08 мая 2023
07 мая 2023

Губернатор Махонин вместе с участниками СВО отправился в цеха завода, где выпускают «Грады»

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, мотовилихинские заводы, мотовилиха
Дмитрий Махонин поздравил коллектив завода с Днем Победы Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил коллектив «Мотовилихинских заводов» с Днем Победы. Вместе с ним оборонное предприятие посетили участники СВО и боевых действий. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации губернатора. Также глава региона посетил производственные цеха.

«Вместе с участниками боевых действий и СВО губернатор Дмитрий Махонин поздравил коллектив „Мотовилихинских заводов“. Победу кует артиллерия», — отметил собеседник. «Мотовилихинские заводы» выпускают РСЗО «Град».

Один из участников спецоперации на встрече заявил, что «когда стреляет наша [пермская] артиллерия, то душа радуется». А коллектив завода поблагодари бойцов, которые защищают страну на передовой. Ранее губернатор возложил цветы к памятнику Единству фронта и тыла, а также поучаствовал в Параде Победы. Подробнее — в онлайн-трансляции.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил коллектив «Мотовилихинских заводов» с Днем Победы. Вместе с ним оборонное предприятие посетили участники СВО и боевых действий. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации губернатора. Также глава региона посетил производственные цеха. «Вместе с участниками боевых действий и СВО губернатор Дмитрий Махонин поздравил коллектив „Мотовилихинских заводов“. Победу кует артиллерия», — отметил собеседник. «Мотовилихинские заводы» выпускают РСЗО «Град». Один из участников спецоперации на встрече заявил, что «когда стреляет наша [пермская] артиллерия, то душа радуется». А коллектив завода поблагодари бойцов, которые защищают страну на передовой. Ранее губернатор возложил цветы к памятнику Единству фронта и тыла, а также поучаствовал в Параде Победы. Подробнее — в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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