Губернатор Махонин вместе с участниками СВО отправился в цеха завода, где выпускают «Грады»

Дмитрий Махонин поздравил коллектив завода с Днем Победы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил коллектив «Мотовилихинских заводов» с Днем Победы. Вместе с ним оборонное предприятие посетили участники СВО и боевых действий. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации губернатора. Также глава региона посетил производственные цеха.

«Вместе с участниками боевых действий и СВО губернатор Дмитрий Махонин поздравил коллектив „Мотовилихинских заводов“. Победу кует артиллерия», — отметил собеседник. «Мотовилихинские заводы» выпускают РСЗО «Град».

Один из участников спецоперации на встрече заявил, что «когда стреляет наша [пермская] артиллерия, то душа радуется». А коллектив завода поблагодари бойцов, которые защищают страну на передовой. Ранее губернатор возложил цветы к памятнику Единству фронта и тыла, а также поучаствовал в Параде Победы. Подробнее — в онлайн-трансляции.