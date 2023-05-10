Финансист объяснил новые правила перерасчета пенсий после увольнения

Финансист Ахмадеев: перерасчет пенсии теперь наступает на второй месяц после увольнения

10 мая 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

Пенсионер получит повышенную пенсию на второй месяц после увольнения, отметил Равиль Ахмадеев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 2023 года пенсионеры будут получать повышенную пенсию на второй месяц. Об этом заявил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Ранее проиндексированная пенсия приходила на четвертый месяц. «По текущему порядку работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. После прекращения трудовой деятельности пенсионер начинает получать страховую пенсию с учетом всех плановых индексаций, которые были проведены в период осуществления работы, на второй месяц после месяца увольнения», — передает агентство «Прайм» слова Равиля Ахмадеева. Новость по теме Как изменят выплаты работающим пенсионерам в 2023 году. Инфографика Социальный фонд России автоматически перерассчитает пенсию. Человеку не нужно обращаться с заявлением. Если пенсионер еще хочет работать, то при устройстве на новое место его пенсия не уменьшится. Однако повышение суммы произойдет после увольнения, отметил Равиль Ахмадеев. Юрист Елена Кузнецова отметила, что пенсионер может получить повышенную пенсию, если он работал в особых условиях. Например, на Крайнем Севере или в селах. Работающий пенсионер вправе отказаться от пенсионных выплат. Это выгодно, ведь в будущем она будет перерасчитана в повышенном размере, подчеркнула Кузнецова.

С 2023 года пенсионеры будут получать повышенную пенсию на второй месяц. Об этом заявил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Ранее проиндексированная пенсия приходила на четвертый месяц. «По текущему порядку работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. После прекращения трудовой деятельности пенсионер начинает получать страховую пенсию с учетом всех плановых индексаций, которые были проведены в период осуществления работы, на второй месяц после месяца увольнения», — передает агентство «Прайм» слова Равиля Ахмадеева. Социальный фонд России автоматически перерассчитает пенсию. Человеку не нужно обращаться с заявлением. Если пенсионер еще хочет работать, то при устройстве на новое место его пенсия не уменьшится. Однако повышение суммы произойдет после увольнения, отметил Равиль Ахмадеев. Юрист Елена Кузнецова отметила, что пенсионер может получить повышенную пенсию, если он работал в особых условиях. Например, на Крайнем Севере или в селах. Работающий пенсионер вправе отказаться от пенсионных выплат. Это выгодно, ведь в будущем она будет перерасчитана в повышенном размере, подчеркнула Кузнецова.