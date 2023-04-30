Экономист Финогенова раскрыла, кому увеличат пенсии с 1 мая в два раза

Экономист Финогенова: для пенсионеров старше 80 лет будет увеличена пенсия с 1 мая

01 мая 2023 в 09:12 Размер текста - 17 +

Государство будет четыре раза в год выплачивать надбавки к пенсии, отметила Юлия Финогенова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 мая в России будет в два раза увеличена выплата по страховой пенсии для граждан старше 80 лет. Надбавку к пенсии также получат работники гражданской авиации и угольной промышленности. Об этом заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, отметив, что такие выплаты будут производиться четыре раза в год. «Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для граждан, которым по состоянию на 1 мая исполнится 80 лет, вырастет в два раза и составит 15 134 рубля в месяц», — заявила Финогенова. Ее слова приводит агентство «Прайм». Она отметила, что с 1 мая будет увеличена пенсия для специалистов летних экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. По словам Финогеновой, такое решение связано с тяжелыми условиями труда. Прибавка к пенсии зависит от размера заработной платы и стажа, передает Социальный фонд России. Такие выплаты по повышенной ставке государство будет производить четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября, продолжила Финогенова. Она также напомнила, что к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей. А ветераны, которые проживают в Москве, получат до 25 000 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 мая в России будет в два раза увеличена выплата по страховой пенсии для граждан старше 80 лет. Надбавку к пенсии также получат работники гражданской авиации и угольной промышленности. Об этом заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, отметив, что такие выплаты будут производиться четыре раза в год. «Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для граждан, которым по состоянию на 1 мая исполнится 80 лет, вырастет в два раза и составит 15 134 рубля в месяц», — заявила Финогенова. Ее слова приводит агентство «Прайм». Она отметила, что с 1 мая будет увеличена пенсия для специалистов летних экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. По словам Финогеновой, такое решение связано с тяжелыми условиями труда. Прибавка к пенсии зависит от размера заработной платы и стажа, передает Социальный фонд России. Такие выплаты по повышенной ставке государство будет производить четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября, продолжила Финогенова. Она также напомнила, что к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей. А ветераны, которые проживают в Москве, получат до 25 000 рублей.