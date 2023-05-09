09 мая 2023

В Пермском крае готовятся праздновать новый большой юбилей

В Пермском крае создали оргкомитет по подготовке к 100-летию Коми-округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Андрей Климов, интервью. Москва, климов андрей
Сенатор Андрей Климов пообещал федеральную поддержку юбилею Коми-округа Фото:

Власти Пермского края создают оргкомитет по подготовке к 100-летию Коми-округа. Юбилей территория будет праздновать 26 февраля 2025 года. На заседании правительства региона 10 мая, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте», было озвучено, что возглавит оргкомитет губернатор Дмитрий Махонин. В 2023 году в Прикамье отмечается 300-летие Перми.

«26 февраля 2025 года будет отмечаться столетие со дня образования первого в нашей стране национального округа. Предлагаю создать оргкомитет и прошу вас, Дмитрий Николаевич, его возглавить», — отметил министр по делам Коми-округа Алексей Плотников.

Дмитрий Махонин заверил, что оргкомитет займется подбором достойной линейки праздничных и образовательных мероприятий. В том числе международного уровня. Он выразил уверенность, что непосредственное участие в подготовке юбилея примет сенатор от Пермского края Андрей Климов, который в нулевые был депутатом Госдумы от Коми-округа.

Андрей Климов заявил, что в вопросе подготовке юбилея Пермский край может «в полном объеме получить поддержку федерального центра». Он рассказал, что именно по закону, подготовленному для объединения области и Коми-округа, произошло присоединение новых территорий РФ и Крыма. «Ни одной запятой с тех пор не поменяли», — подчеркнул Андрей Климов.

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Власти Пермского края создают оргкомитет по подготовке к 100-летию Коми-округа. Юбилей территория будет праздновать 26 февраля 2025 года. На заседании правительства региона 10 мая, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте», было озвучено, что возглавит оргкомитет губернатор Дмитрий Махонин. В 2023 году в Прикамье отмечается 300-летие Перми. «26 февраля 2025 года будет отмечаться столетие со дня образования первого в нашей стране национального округа. Предлагаю создать оргкомитет и прошу вас, Дмитрий Николаевич, его возглавить», — отметил министр по делам Коми-округа Алексей Плотников. Дмитрий Махонин заверил, что оргкомитет займется подбором достойной линейки праздничных и образовательных мероприятий. В том числе международного уровня. Он выразил уверенность, что непосредственное участие в подготовке юбилея примет сенатор от Пермского края Андрей Климов, который в нулевые был депутатом Госдумы от Коми-округа. Андрей Климов заявил, что в вопросе подготовке юбилея Пермский край может «в полном объеме получить поддержку федерального центра». Он рассказал, что именно по закону, подготовленному для объединения области и Коми-округа, произошло присоединение новых территорий РФ и Крыма. «Ни одной запятой с тех пор не поменяли», — подчеркнул Андрей Климов.
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