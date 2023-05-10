Путин назначил нового председателя Центрального райсуда Челябинска

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Боксерский турнир РМК посвященный Дню города Челябинска, лекарь денис
Денис Лекарь возглавил Центральный районный суд Челябинска Фото:

Председателем Центрального районного суда Челябинска назначен Денис Лекарь. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации. Этим же указом назначены председатели Катав-Ивановского и Трехгорного городского судов.

«Назначить на 6-летний срок полномочий: председателем Катав-Ивановского городского суда — Меркулову Юлию Сергеевну, председателем Трехгорного городского суда — Мастянину Дарью Александровну, председателем Центрального районного суда Челябинска — Лекаря Дениса Андреевича», — говорится в документе.

Полномочия экс-председателя суда Рамзии Лутфуллоевой закончились в декабре 2022 года. Центральный райсуд является ключевым в Челябинске. Здесь рассматриваются уголовные дела чиновников и силовиков, а также судебные споры с органами государственной власти.

Лекарь работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. После выхода на пенсию сдал экзамен на судью и получил должность в Сосновском районном суде, затем перевелся в Челябинский областной суд в судебную коллегию по уголовным делам. В августе 2022 года его кандидатуру, как будущего председателя Центрального райсуда Челябинска, одобрила Квалификационная коллегия судей региона.

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Председателем Центрального районного суда Челябинска назначен Денис Лекарь. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации. Этим же указом назначены председатели Катав-Ивановского и Трехгорного городского судов. «Назначить на 6-летний срок полномочий: председателем Катав-Ивановского городского суда — Меркулову Юлию Сергеевну, председателем Трехгорного городского суда — Мастянину Дарью Александровну, председателем Центрального районного суда Челябинска — Лекаря Дениса Андреевича», — говорится в документе. Полномочия экс-председателя суда Рамзии Лутфуллоевой закончились в декабре 2022 года. Центральный райсуд является ключевым в Челябинске. Здесь рассматриваются уголовные дела чиновников и силовиков, а также судебные споры с органами государственной власти. Лекарь работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. После выхода на пенсию сдал экзамен на судью и получил должность в Сосновском районном суде, затем перевелся в Челябинский областной суд в судебную коллегию по уголовным делам. В августе 2022 года его кандидатуру, как будущего председателя Центрального райсуда Челябинска, одобрила Квалификационная коллегия судей региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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