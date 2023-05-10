В пермском минздраве рассказали о состоянии водителя, попавшего в ДТП на мосту

Медики оказали помощь пострадавшему
Водителя, который попал в аварию на Красавинском мосту в Перми после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«Пациенту оказана медицинская помощь. Он отправлен на амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе.
ДТП произошло утром 11 мая. Очевидцы засняли перевернутую машину у края дороги на мосту. Авария спровоцировала увеличение большой пробки в городе, которая образовалась из-за ремонта на мосту.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!