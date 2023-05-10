10 мая 2023

В пермском минздраве рассказали о состоянии водителя, попавшего в ДТП на мосту

Водитель, попавший в ДТП на Красавинском мосту в Перми, отправлен на амбулаторное лечение
© Служба новостей «URA.RU»
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Велосипедисты. Москва, скорая помошь
Медики оказали помощь пострадавшему Фото:

Водителя, который попал в аварию на Красавинском мосту в Перми после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Пациенту оказана медицинская помощь. Он отправлен на амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло утром 11 мая. Очевидцы засняли перевернутую машину у края дороги на мосту. Авария спровоцировала увеличение большой пробки в городе, которая образовалась из-за ремонта на мосту.

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Водителя, который попал в аварию на Красавинском мосту в Перми после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пациенту оказана медицинская помощь. Он отправлен на амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе. ДТП произошло утром 11 мая. Очевидцы засняли перевернутую машину у края дороги на мосту. Авария спровоцировала увеличение большой пробки в городе, которая образовалась из-за ремонта на мосту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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