10 мая 2023

В Перми образовалась девятибалльная пробка из-за аварии на мосту. Видео

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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, река кама, коммунальный мост, пробки на дорогах, виды города с высоты
Пробка растянулась от Закамска до шоссе Космонавтов Фото:

В Перми очевидцы засняли авто, которое попало в ДТП на Красавинском мосту. Из-за перевернутой машины на мосту и в центре Перми образовались большие пробки. Видео с места аварии опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Авария на красаве в сторону шоссе Космонавтов», — пишет автор поста. Также сообщают, что другое ДТП случилось и на самом шоссе Космонавтов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в городе оцениваются в девять баллов.

«Из-за него сейчас весь Закамск стоит <…> Там вообще жесткая пробка в сторону города», — пишут в комментариях пермяки. Пробки образовались в городе еще раньше из-за ремонта на Красавинском мосту, аварии только усугубили положение. Сообщалось о 20-минутной задержки общественного транспорта.

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В Перми очевидцы засняли авто, которое попало в ДТП на Красавинском мосту. Из-за перевернутой машины на мосту и в центре Перми образовались большие пробки. Видео с места аварии опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь». «Авария на красаве в сторону шоссе Космонавтов», — пишет автор поста. Также сообщают, что другое ДТП случилось и на самом шоссе Космонавтов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в городе оцениваются в девять баллов. «Из-за него сейчас весь Закамск стоит <…> Там вообще жесткая пробка в сторону города», — пишут в комментариях пермяки. Пробки образовались в городе еще раньше из-за ремонта на Красавинском мосту, аварии только усугубили положение. Сообщалось о 20-минутной задержки общественного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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