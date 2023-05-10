В Перми образовалась девятибалльная пробка из-за аварии на мосту. Видео

11 мая 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Пробка растянулась от Закамска до шоссе Космонавтов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми очевидцы засняли авто, которое попало в ДТП на Красавинском мосту. Из-за перевернутой машины на мосту и в центре Перми образовались большие пробки. Видео с места аварии опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь». «Авария на красаве в сторону шоссе Космонавтов», — пишет автор поста. Также сообщают, что другое ДТП случилось и на самом шоссе Космонавтов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в городе оцениваются в девять баллов. «Из-за него сейчас весь Закамск стоит <…> Там вообще жесткая пробка в сторону города», — пишут в комментариях пермяки. Пробки образовались в городе еще раньше из-за ремонта на Красавинском мосту, аварии только усугубили положение. Сообщалось о 20-минутной задержки общественного транспорта.

В Перми очевидцы засняли авто, которое попало в ДТП на Красавинском мосту. Из-за перевернутой машины на мосту и в центре Перми образовались большие пробки. Видео с места аварии опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь». «Авария на красаве в сторону шоссе Космонавтов», — пишет автор поста. Также сообщают, что другое ДТП случилось и на самом шоссе Космонавтов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в городе оцениваются в девять баллов. «Из-за него сейчас весь Закамск стоит <…> Там вообще жесткая пробка в сторону города», — пишут в комментариях пермяки. Пробки образовались в городе еще раньше из-за ремонта на Красавинском мосту, аварии только усугубили положение. Сообщалось о 20-минутной задержки общественного транспорта.