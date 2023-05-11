На нелегальных кредитах попались десять челябинских фирм

Нелегалы обычно выдают кредиты с неподъемными условиями погашения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области обнаружили 10 нелегальных кредиторов. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России в регионе, чаще всего фирмы маскировались под ломбарды и микрофинансовые компании.

«В первом квартале Банк России выявил в области 10 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Они выдавали займы населению, не имея соответствующего разрешения регулятора», — отметили в Банке России.

Офисы нелегалов располагались в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркуле, Усть-Катаве и Копейске. Некоторые из организаций работали под вывесками магазинов по ремонту техники и салона автопроката. Часть фирм были представлены лишь в соцсетях.

Управляющий отделением Банка России Елена Федина заявила, что выдавать кредиты и займы могут лишь компании, которые имеют лицензию регулятора или включены в спецреестры. Руководитель призвала челябинцев убедиться, что компания отсутствует в предупредительном списке прежде, чем заключать кредитный договор.

На своем сайте банк публикует перечень организаций, у которых выявлены признаки нелегальной деятельности. Обычно такие фирмы выдают кредиты под высокие проценты, а договор составляют таким образом, чтобы клиент не смог выполнить взятых на себя обязательств. В настоящее время в перечне присутствует 78 компаний из Челябинской области.