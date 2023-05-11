11 мая 2023

Власти Перми сэкономили на юбилейном украшении города половину бюджета. Скрин

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Открытие «Часов обратного отсчета», которые показывают сколько времени осталось до 300-летия города. Пермь, часы обратного отсчета, день города
Часы отсчитывают время до юбилея Перми Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Установка в центре Перми праздничных инсталляции, посвященных 300-летию города, обойдется властям в два раза дешевле, чем планировалось. Изначально из бюджета за них были готовы заплатить 11,2 млн рублей, но по итогам конкурсных процедур цену удалось снизить 5,6 млн, следует из контракта.

«Цена контракта составляет 5 641 500 рублей», — указано в договоре, заключенном между Пермской дирекцией по организации городских культурно-массовых мероприятий и индивидуальным предпринимателем Татьяной Полежаевой. Документ опубликован на портале госзакупок.

В техзадание входит установка двух почти трехметровых конструкций «300 лет», пяти инсталляций с триколором и надписью «Пермь-300». В качестве фотозон поставят три светящихся конструкции «Круги» и четыре больших фоторамки.

Украшение Перми к 300-летию
Такие элементы украсят Пермь к 300-летию

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Установка в центре Перми праздничных инсталляции, посвященных 300-летию города, обойдется властям в два раза дешевле, чем планировалось. Изначально из бюджета за них были готовы заплатить 11,2 млн рублей, но по итогам конкурсных процедур цену удалось снизить 5,6 млн, следует из контракта. «Цена контракта составляет 5 641 500 рублей», — указано в договоре, заключенном между Пермской дирекцией по организации городских культурно-массовых мероприятий и индивидуальным предпринимателем Татьяной Полежаевой. Документ опубликован на портале госзакупок. В техзадание входит установка двух почти трехметровых конструкций «300 лет», пяти инсталляций с триколором и надписью «Пермь-300». В качестве фотозон поставят три светящихся конструкции «Круги» и четыре больших фоторамки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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