Установка в центре Перми праздничных инсталляции, посвященных 300-летию города, обойдется властям в два раза дешевле, чем планировалось. Изначально из бюджета за них были готовы заплатить 11,2 млн рублей, но по итогам конкурсных процедур цену удалось снизить 5,6 млн, следует из контракта.
«Цена контракта составляет 5 641 500 рублей», — указано в договоре, заключенном между Пермской дирекцией по организации городских культурно-массовых мероприятий и индивидуальным предпринимателем Татьяной Полежаевой. Документ опубликован на портале госзакупок.
В техзадание входит установка двух почти трехметровых конструкций «300 лет», пяти инсталляций с триколором и надписью «Пермь-300». В качестве фотозон поставят три светящихся конструкции «Круги» и четыре больших фоторамки.
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