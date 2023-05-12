Вертолет Минобороны РФ Ми-28 потерпел крушение во время учений в Крыму

В Крыму произошло крушение вертолета, сообщили в Минобороны (архивное фото)
В ходе тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-28, в результате чего летчики погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В Крыму потерпел крушение вертолет Ми-28», — передает заявление Минобороны РИА Новости. Там добавили, что крушение произошло в ходе учебного полета. Экипаж вертолета погиб в полном составе. Причиной крушения мог стать технический отказ. Вертолет не был оснащен боекомплектом, на месте падения разрушений не зафиксировано, заключили в Минобороны.
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