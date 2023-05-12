Вертолет Минобороны РФ Ми-28 потерпел крушение во время учений в Крыму

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Армия, разное, архив. Пермь, авиация, ввс россии, военный вертолет, ми 8, сво
В Крыму произошло крушение вертолета, сообщили в Минобороны (архивное фото) Фото:

В ходе тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-28, в результате чего летчики погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Крыму потерпел крушение вертолет Ми-28», — передает заявление Минобороны РИА Новости. Там добавили, что крушение произошло в ходе учебного полета. Экипаж вертолета погиб в полном составе. Причиной крушения мог стать технический отказ. Вертолет не был оснащен боекомплектом, на месте падения разрушений не зафиксировано, заключили в Минобороны.

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В ходе тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-28, в результате чего летчики погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В Крыму потерпел крушение вертолет Ми-28», — передает заявление Минобороны РИА Новости. Там добавили, что крушение произошло в ходе учебного полета. Экипаж вертолета погиб в полном составе. Причиной крушения мог стать технический отказ. Вертолет не был оснащен боекомплектом, на месте падения разрушений не зафиксировано, заключили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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