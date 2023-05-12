В Екатеринбурге пропал 71-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи. Фото 12 мая 2023 в 20:47 Размер текста - 17 + Пропавший пенсионер нуждается в медпомощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге пропал без вести 71-летний пенсионер Владимир Вяткин. Информация об этом появилась на сайте поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «С 11 мая 2023 года местонахождение Владимира Вяткина неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — сказано в сообщении. Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, серый цвет глаз и седые волосы. Мужчина был одет в синюю джинсовую куртку, черную футболку, штаны и сланцы. В Екатеринбурге волонтеры ищут пропавшего пенсионера Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области В Екатеринбурге пропал без вести 71-летний пенсионер Владимир Вяткин. Информация об этом появилась на сайте поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «С 11 мая 2023 года местонахождение Владимира Вяткина неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — сказано в сообщении. Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, серый цвет глаз и седые волосы. Мужчина был одет в синюю джинсовую куртку, черную футболку, штаны и сланцы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям