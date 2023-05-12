Пропавший пенсионер нуждается в медпомощи
В Екатеринбурге пропал без вести 71-летний пенсионер Владимир Вяткин. Информация об этом появилась на сайте поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«С 11 мая 2023 года местонахождение Владимира Вяткина неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — сказано в сообщении.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, серый цвет глаз и седые волосы. Мужчина был одет в синюю джинсовую куртку, черную футболку, штаны и сланцы.
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