Власти района ХМАО сообщили о качестве воздуха из-за пожаров в Свердловской области

В Советском районе ХМАО в воздухе присутствует задымленность из-за природных пожаров в Свердловской области. По информации начальника отдела ГО и ЧС мэрии муниципалитета Александра Сергеева, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.
«13 мая на территории Советского района наблюдается легкая задымленность. Группой контроля Роспотребнадзора проведены замеры предельно допустимой концентрации (далее ПДК) опасных веществ в воздухе. Превышения уровня ПДК в воздухе не зафиксировано», — передает слова Сергеева официальный telegram-канал администрации Советского района. Уточняется, что причиной задымленности стали воздушные массы, пришедшие из Свердловской области, где в настоящее время спасатели борются с природными пожарами.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе на утро 13 мая отсутствуют действующие природные пожары. За прошедшие сутки в округе было ликвидировано два ландшафтных возгорания.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.