Власти района ХМАО сообщили о качестве воздуха из-за пожаров в Свердловской области

Роспотребнадзор не обнаружил превышения вредных примесей в воздухе в Советском районе ХМАО

13 мая 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Задымленность в районе связана с лесными пожарами в Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Советском районе ХМАО в воздухе присутствует задымленность из-за природных пожаров в Свердловской области. По информации начальника отдела ГО и ЧС мэрии муниципалитета Александра Сергеева, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено. «13 мая на территории Советского района наблюдается легкая задымленность. Группой контроля Роспотребнадзора проведены замеры предельно допустимой концентрации (далее ПДК) опасных веществ в воздухе. Превышения уровня ПДК в воздухе не зафиксировано», — передает слова Сергеева официальный telegram-канал администрации Советского района. Уточняется, что причиной задымленности стали воздушные массы, пришедшие из Свердловской области, где в настоящее время спасатели борются с природными пожарами. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе на утро 13 мая отсутствуют действующие природные пожары. За прошедшие сутки в округе было ликвидировано два ландшафтных возгорания.

В Советском районе ХМАО в воздухе присутствует задымленность из-за природных пожаров в Свердловской области. По информации начальника отдела ГО и ЧС мэрии муниципалитета Александра Сергеева, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено. «13 мая на территории Советского района наблюдается легкая задымленность. Группой контроля Роспотребнадзора проведены замеры предельно допустимой концентрации (далее ПДК) опасных веществ в воздухе. Превышения уровня ПДК в воздухе не зафиксировано», — передает слова Сергеева официальный telegram-канал администрации Советского района. Уточняется, что причиной задымленности стали воздушные массы, пришедшие из Свердловской области, где в настоящее время спасатели борются с природными пожарами. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе на утро 13 мая отсутствуют действующие природные пожары. За прошедшие сутки в округе было ликвидировано два ландшафтных возгорания.