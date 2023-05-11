В ХМАО инвалид получил квартиру после вмешательства прокуратуры

12 мая 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Прокуратура помогла женщине-инвалиду получить квартиру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Женщине-инвалиду из Нягани (ХМАО) после иска прокуратура дали квартиру. Сайт прокуратуры сообщает, что женщина страдает хроническим заболеванием и имеет право получить жилье вне очереди. «Заявительница страдает тяжелой формой хронического заболевания, включена в список внеочередного предоставления жилого помещения по договору социального найма, однако длительное время им не обеспечена. Прокуратура Нягани обратилась в суд с исковым заявлением на администрацию города с требованием предоставить заявительнице квартиру вне очереди», — указано на сайте. Право на внеочередное получение жилья инвалидам гарантирует Жилищный кодекс РФ. После вмешательства прокуратуры женщине дали благоустроенную квартиру. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Сургутского района провела проверку по жалобе матери ребенка-инвалида, которой с апреля не платили социальное пособие. После вмешательства ведомства женщине возобновили выплаты.

Женщине-инвалиду из Нягани (ХМАО) после иска прокуратура дали квартиру. Сайт прокуратуры сообщает, что женщина страдает хроническим заболеванием и имеет право получить жилье вне очереди. «Заявительница страдает тяжелой формой хронического заболевания, включена в список внеочередного предоставления жилого помещения по договору социального найма, однако длительное время им не обеспечена. Прокуратура Нягани обратилась в суд с исковым заявлением на администрацию города с требованием предоставить заявительнице квартиру вне очереди», — указано на сайте. Право на внеочередное получение жилья инвалидам гарантирует Жилищный кодекс РФ. После вмешательства прокуратуры женщине дали благоустроенную квартиру. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Сургутского района провела проверку по жалобе матери ребенка-инвалида, которой с апреля не платили социальное пособие. После вмешательства ведомства женщине возобновили выплаты.