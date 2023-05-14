В ХМАО осудили экс-директора МУПа, которого ФСБ поймала на хищении 18 млн

В Сургуте осудили экс-директора расчетно-кассового центра Демчука, которого ФСБ поймала на хищении 18 млн

15 мая 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Подсудимому назначили 7 лет лишения свободы с испытательным сроком на 5 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте осудили бывшего директора районного расчетно-кассового центра ЖКХ Олега Демчука, который похитил у предприятия 18 миллионов рублей. Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ по Тюменской области. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность бывшего директора МУП «Расчетно-кассового центра ЖКХ» Демчука Олега Степановича, осуществившего хищение бюджетных средств предприятия в размере более 18 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с аффилированной ему коммерческой организацией ООО «Инновация», — пишет «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Тюменской области. В публикации уточняют, что суд назначил мужчине 7 лет лишения свободы с испытательным сроком на 5 лет и взысканием в пользу Сургутского района более 18 миллионов рублей. Следствие установило, что Демчук выводил деньги на собственные счета по фиктивным договорам, а сами работы выполняли сотрудники муниципального предприятия. URA.RU направило запрос в РУФСБ России по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой угодил в скандал из-за трудоустройства Елены Анфимовой, которая имела судимость за мошенничество. Анфимова была взята на работу и. о. директора расчетно-кассового центра ЖКХ Сургутского района, а также параллельно занимала руководящие посты в других муниципальных предприятиях. Ее зарплата в месяц превышала 500 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте осудили бывшего директора районного расчетно-кассового центра ЖКХ Олега Демчука, который похитил у предприятия 18 миллионов рублей. Его деятельность пресекли сотрудники ФСБ по Тюменской области. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность бывшего директора МУП «Расчетно-кассового центра ЖКХ» Демчука Олега Степановича, осуществившего хищение бюджетных средств предприятия в размере более 18 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с аффилированной ему коммерческой организацией ООО «Инновация», — пишет «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Тюменской области. В публикации уточняют, что суд назначил мужчине 7 лет лишения свободы с испытательным сроком на 5 лет и взысканием в пользу Сургутского района более 18 миллионов рублей. Следствие установило, что Демчук выводил деньги на собственные счета по фиктивным договорам, а сами работы выполняли сотрудники муниципального предприятия. URA.RU направило запрос в РУФСБ России по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой угодил в скандал из-за трудоустройства Елены Анфимовой, которая имела судимость за мошенничество. Анфимова была взята на работу и. о. директора расчетно-кассового центра ЖКХ Сургутского района, а также параллельно занимала руководящие посты в других муниципальных предприятиях. Ее зарплата в месяц превышала 500 тысяч рублей.