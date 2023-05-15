При обысках у авторитетного бизнесмена нашли бумаги «Водоканала» Екатеринбурга

15 мая 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

По некоторым данным, Александр Горбунов (слева) находится за границей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время мартовских обысков у авторитетного екатеринбургского бизнесмена Александра Горбунова были изъяты документы, связанные с екатеринбургским «Водоканалом», рассказал URA.RU знакомый Горбунова. По его словам, содержимое бумаг может указывать на то, что связанные с Горбуновым фирмы могли оказывать МУПу охранные услуги. «Причем по завышенным ценам. Эти документы обнаружили в сейфе в коттедже на ул. Рыбоводов (находится на территории воинской части — прим. ред.)», — поделился собеседник агентства. При этом другой источник уточнил, что, по его данным, охраной объектов «Водоканала» занимаются служба безопасности МУПа и Росгвардия, без привлечения сторонних организаций. Обыски у Горбунова прошли в конце марта. Силовики приходили не только в дом на ул. Рыбоводов, но и в квартиры на Лодыгина, 16, Республиканской, 5, Шейнкмана, 121. По неофициальной версии, мероприятия были связаны с уголовным делом о вымогательстве базы на Комсомольской у бизнесмена Михаила Клока. Защита Горбунова тогда назвала обыски незаконными и обжаловала их. Адвокату Наталье Горшениной, представляющей интересы Горбунова, днем 15 мая через ее помощника был направлен запрос на комментарий по теме, ответ пока не поступил. Сам Горбунов сейчас находится за границей (по слухам, в Черногории). Статья по теме Борьба за «Водоканал» Екатеринбурга расколола городскую власть Он является учредителем нескольких юрлиц. Наиболее заметные из них — «Верх-Исетский Торговый центр — плюс» («Птичий рынок») и «СтройОптТорг» (ТК «Академический»). Горбунова называют близким к миллиардеру Виталию Кочеткову — совладельцу оператора «Мотив». Считается, что как раз он фактически и контролирует екатеринбургский «Водоканал» — через своих людей в топ-менеджменте предприятия. В частности, пост гендиректора занимает близкий к Кочеткову депутат гордумы Антон Гусев, а за безопасность отвечает Вячеслав Воронков, про которого говорят, что он связан с ближним окружением бизнесмена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время мартовских обысков у авторитетного екатеринбургского бизнесмена Александра Горбунова были изъяты документы, связанные с екатеринбургским «Водоканалом», рассказал URA.RU знакомый Горбунова. По его словам, содержимое бумаг может указывать на то, что связанные с Горбуновым фирмы могли оказывать МУПу охранные услуги. «Причем по завышенным ценам. Эти документы обнаружили в сейфе в коттедже на ул. Рыбоводов (находится на территории воинской части — прим. ред.)», — поделился собеседник агентства. При этом другой источник уточнил, что, по его данным, охраной объектов «Водоканала» занимаются служба безопасности МУПа и Росгвардия, без привлечения сторонних организаций. Обыски у Горбунова прошли в конце марта. Силовики приходили не только в дом на ул. Рыбоводов, но и в квартиры на Лодыгина, 16, Республиканской, 5, Шейнкмана, 121. По неофициальной версии, мероприятия были связаны с уголовным делом о вымогательстве базы на Комсомольской у бизнесмена Михаила Клока. Защита Горбунова тогда назвала обыски незаконными и обжаловала их. Адвокату Наталье Горшениной, представляющей интересы Горбунова, днем 15 мая через ее помощника был направлен запрос на комментарий по теме, ответ пока не поступил. Сам Горбунов сейчас находится за границей (по слухам, в Черногории). Он является учредителем нескольких юрлиц. Наиболее заметные из них — «Верх-Исетский Торговый центр — плюс» («Птичий рынок») и «СтройОптТорг» (ТК «Академический»). Горбунова называют близким к миллиардеру Виталию Кочеткову — совладельцу оператора «Мотив». Считается, что как раз он фактически и контролирует екатеринбургский «Водоканал» — через своих людей в топ-менеджменте предприятия. В частности, пост гендиректора занимает близкий к Кочеткову депутат гордумы Антон Гусев, а за безопасность отвечает Вячеслав Воронков, про которого говорят, что он связан с ближним окружением бизнесмена.