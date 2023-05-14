14 мая 2023

В Перми закончилась вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка

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Новую партию вакцины обещают доставить к концу мая Фото:

Ряд пермских поликлиник столкнулись с нехваткой вакцины АКДС или «Пентаксим», которыми прививают от коклюша, дифтерии и столбняка. В минздраве заверяют, что закупали препараты в начале года в достаточном количестве, но все-таки они закончились.

«Поставки вакцин „Пентаксим“ и „АКДС“ для медучреждений Пермского края были произведены централизованно в начале 2023 года в достаточном количестве за счет средств федерального бюджета. Но, в связи с активной вакцинацией детского населения, все препараты были использованы», — пишет портал Properm.ru со ссылкой на региональный минздрав.

Чиновники планируют, что 30 мая в Прикамье поступит новая партия вакцины. Ее обещают оперативно распределить по медучреждениям.

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Ряд пермских поликлиник столкнулись с нехваткой вакцины АКДС или «Пентаксим», которыми прививают от коклюша, дифтерии и столбняка. В минздраве заверяют, что закупали препараты в начале года в достаточном количестве, но все-таки они закончились. «Поставки вакцин „Пентаксим“ и „АКДС“ для медучреждений Пермского края были произведены централизованно в начале 2023 года в достаточном количестве за счет средств федерального бюджета. Но, в связи с активной вакцинацией детского населения, все препараты были использованы», — пишет портал Properm.ru со ссылкой на региональный минздрав. Чиновники планируют, что 30 мая в Прикамье поступит новая партия вакцины. Ее обещают оперативно распределить по медучреждениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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