15 мая 2023
14 мая 2023

Бастрыкин заступился за инвалида из ХМАО

Бастрыкин поручил СК по ХМАО предоставить доклад по поводу нарушения жилищных прав инвалида из Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад из-за жалобы инвалида из Сургута Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у следователей из ХМАО по поводу нарушения жилищных прав инвалида из г. Сургута (ХМАО). Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК России.

«К главе СК России А.И. Бастрыкину обратился житель города Сургута, являющийся инвалидом. Многоквартирный дом, где он проживал со своей семьей, в том числе двумя разнополыми детьми, был снесен, после чего им предоставлена однокомнатная квартира площадью 43 квадратных метра», — говориться в сообщении.

Утоняется, что в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному факту проводилась процессуальная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказано. Главе СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину поручено предоставить доклад по ситуации и принять возможные меры по оказанию помощи заявителю.

Ранее Бастрыкин потребовал у руководства окружного СК доложить ему об уголовном деле по нарушению жилищных прав жителей Сургута. Они требуют признать их многоквартирный дом аварийным.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у следователей из ХМАО по поводу нарушения жилищных прав инвалида из г. Сургута (ХМАО). Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК России. «К главе СК России А.И. Бастрыкину обратился житель города Сургута, являющийся инвалидом. Многоквартирный дом, где он проживал со своей семьей, в том числе двумя разнополыми детьми, был снесен, после чего им предоставлена однокомнатная квартира площадью 43 квадратных метра», — говориться в сообщении. Утоняется, что в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному факту проводилась процессуальная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказано. Главе СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину поручено предоставить доклад по ситуации и принять возможные меры по оказанию помощи заявителю. Ранее Бастрыкин потребовал у руководства окружного СК доложить ему об уголовном деле по нарушению жилищных прав жителей Сургута. Они требуют признать их многоквартирный дом аварийным.
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