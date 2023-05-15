Бастрыкин заступился за инвалида из ХМАО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у следователей из ХМАО по поводу нарушения жилищных прав инвалида из г. Сургута (ХМАО). Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК России.
«К главе СК России А.И. Бастрыкину обратился житель города Сургута, являющийся инвалидом. Многоквартирный дом, где он проживал со своей семьей, в том числе двумя разнополыми детьми, был снесен, после чего им предоставлена однокомнатная квартира площадью 43 квадратных метра», — говориться в сообщении.
Утоняется, что в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному факту проводилась процессуальная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказано. Главе СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину поручено предоставить доклад по ситуации и принять возможные меры по оказанию помощи заявителю.
Ранее Бастрыкин потребовал у руководства окружного СК доложить ему об уголовном деле по нарушению жилищных прав жителей Сургута. Они требуют признать их многоквартирный дом аварийным.
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