Глава МЧС похвалил свердловских силовиков, спасавших горящую Сосьву

Спасатели тушили Сосьву во время пика лесных пожаров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава МЧС России Александр Куренков и свердловский губернатор Евгений Куйвашев похвалили спасателей, которые тушили разрушительный пожар в Сосьве. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«Губернатор и глава МЧС России еще раз поблагодарили спасателей за оперативную и слаженную работу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Свердловский пул». Действия спасателей позволили остановить распространение огня и не допустить более страшных последствий стихийного бедствия.

Куренков прилетел в Свердловскую область 16 мая. Он посетил горевшие поселки Сосьва и Таежный, где местные жители рассказали о пожаре и о том, как власти, оперативные службы и волонтеры помогали спасаться от стихийного бедствия.