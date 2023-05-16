Глава МЧС похвалил свердловских силовиков, спасавших горящую Сосьву

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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
Спасатели тушили Сосьву во время пика лесных пожаров Фото:

Глава МЧС России Александр Куренков и свердловский губернатор Евгений Куйвашев похвалили спасателей, которые тушили разрушительный пожар в Сосьве. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«Губернатор и глава МЧС России еще раз поблагодарили спасателей за оперативную и слаженную работу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Свердловский пул». Действия спасателей позволили остановить распространение огня и не допустить более страшных последствий стихийного бедствия.

Куренков прилетел в Свердловскую область 16 мая. Он посетил горевшие поселки Сосьва и Таежный, где местные жители рассказали о пожаре и о том, как власти, оперативные службы и волонтеры помогали спасаться от стихийного бедствия.

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Глава МЧС России Александр Куренков и свердловский губернатор Евгений Куйвашев похвалили спасателей, которые тушили разрушительный пожар в Сосьве. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. «Губернатор и глава МЧС России еще раз поблагодарили спасателей за оперативную и слаженную работу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Свердловский пул». Действия спасателей позволили остановить распространение огня и не допустить более страшных последствий стихийного бедствия. Куренков прилетел в Свердловскую область 16 мая. Он посетил горевшие поселки Сосьва и Таежный, где местные жители рассказали о пожаре и о том, как власти, оперативные службы и волонтеры помогали спасаться от стихийного бедствия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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