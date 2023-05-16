Рестораны Rostic’s вернули доставку еды в ХМАО

16 мая 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Сеть ресторанов возобновила доставку еды на дом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ХМАО возобновили доставку фастфуда на дом из бывших ресторанов KFC, которые после ребрендинга носят название Rostic’s. На это обратили внимание журналисты URA.RU. «Заказывай доставку или самовывоз», — говорится в мобильном приложении сети ресторанов. Ранее возможность заказать еду домой отсутствовала. Агентство запросило комментарий у представителей сети, но на момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что рестораны KFC под новым брендом Rostic’s начали открываться в ХМАО в конце апреля. На старых точках фастфуда обновили дизайн и меню. Американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис», приостановив деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.

В ХМАО возобновили доставку фастфуда на дом из бывших ресторанов KFC, которые после ребрендинга носят название Rostic’s. На это обратили внимание журналисты URA.RU. «Заказывай доставку или самовывоз», — говорится в мобильном приложении сети ресторанов. Ранее возможность заказать еду домой отсутствовала. Агентство запросило комментарий у представителей сети, но на момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что рестораны KFC под новым брендом Rostic’s начали открываться в ХМАО в конце апреля. На старых точках фастфуда обновили дизайн и меню. Американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис», приостановив деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.