Рестораны Rostic’s вернули доставку еды в ХМАО

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KFC. Тюмень, kfc, фастфуд, фаст фуд, кфс
Сеть ресторанов возобновила доставку еды на дом Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В ХМАО возобновили доставку фастфуда на дом из бывших ресторанов KFC, которые после ребрендинга носят название Rostic’s. На это обратили внимание журналисты URA.RU.

«Заказывай доставку или самовывоз», — говорится в мобильном приложении сети ресторанов. Ранее возможность заказать еду домой отсутствовала. Агентство запросило комментарий у представителей сети, но на момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что рестораны KFC под новым брендом Rostic’s начали открываться в ХМАО в конце апреля. На старых точках фастфуда обновили дизайн и меню.

Американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис», приостановив деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.

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В ХМАО возобновили доставку фастфуда на дом из бывших ресторанов KFC, которые после ребрендинга носят название Rostic’s. На это обратили внимание журналисты URA.RU. «Заказывай доставку или самовывоз», — говорится в мобильном приложении сети ресторанов. Ранее возможность заказать еду домой отсутствовала. Агентство запросило комментарий у представителей сети, но на момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что рестораны KFC под новым брендом Rostic’s начали открываться в ХМАО в конце апреля. На старых точках фастфуда обновили дизайн и меню. Американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис», приостановив деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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