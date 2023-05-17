Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы

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Открытая лицензия 09.06.2015. Николя Саркози., саркози николя
Николя Саркози приговорили к одному году лишения свободы Фото:

Экс-президент Франции Николя Саркози приговорен к году тюрьмы по «делу о прослушке». Соответствующее решение вынес апелляционный суд Парижа.

«Николя Саркози был приговорен в среду, 17 мая, к трем годам. В том числе и к одному году тюремного заключения и к двум условно», — передает газета La Croix решение суда. Саркози судили по «делу о прослушке».

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Экс-президент Франции Николя Саркози приговорен к году тюрьмы по «делу о прослушке». Соответствующее решение вынес апелляционный суд Парижа. «Николя Саркози был приговорен в среду, 17 мая, к трем годам. В том числе и к одному году тюремного заключения и к двум условно», — передает газета La Croix решение суда. Саркози судили по «делу о прослушке».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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