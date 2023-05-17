Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы

Николя Саркози приговорили к одному году лишения свободы
Экс-президент Франции Николя Саркози приговорен к году тюрьмы по «делу о прослушке». Соответствующее решение вынес апелляционный суд Парижа.
«Николя Саркози был приговорен в среду, 17 мая, к трем годам. В том числе и к одному году тюремного заключения и к двум условно», — передает газета
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