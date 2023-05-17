В Артемовском городском округе в поселке Буланаш (Свердловская область) загорелась колбасная фабрика. Об этом рассказали местные жители.
«Прямо сейчас пожар на территории Артемовской колбасной фабрики. Был сильный специфический запах, а после внезапно пошел дым. Горит склад готовой продукции», — пишет telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского». Работников предприятия эвакуировали.
В ликвидации пожара было задействовано восемь пожарных расчетов. К моменту публикации угроза миновала, поделился с URA.RU глава Артемовского ГО Константин Трофимов. По его словам, возгорание произошло в цеху готовой продукции. На месте сейчас работают дознаватели, пострадавших нет, отметил Трофимов, работавший на месте.
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