В Свердловской области загорелась колбасная фабрика. Фото, видео

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В тушении пожара приняли участие восемь пожарных расчетов Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Артемовском городском округе в поселке Буланаш (Свердловская область) загорелась колбасная фабрика. Об этом рассказали местные жители.

«Прямо сейчас пожар на территории Артемовской колбасной фабрики. Был сильный специфический запах, а после внезапно пошел дым. Горит склад готовой продукции», — пишет telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского». Работников предприятия эвакуировали.

В ликвидации пожара было задействовано восемь пожарных расчетов. К моменту публикации угроза миновала, поделился с URA.RU глава Артемовского ГО Константин Трофимов. По его словам, возгорание произошло в цеху готовой продукции. На месте сейчас работают дознаватели, пострадавших нет, отметил Трофимов, работавший на месте.

В Свердловской области горит колбасная фабрика
В Свердловской области горит колбасная фабрика
Фото:

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В Артемовском городском округе в поселке Буланаш (Свердловская область) загорелась колбасная фабрика. Об этом рассказали местные жители. «Прямо сейчас пожар на территории Артемовской колбасной фабрики. Был сильный специфический запах, а после внезапно пошел дым. Горит склад готовой продукции», — пишет telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского». Работников предприятия эвакуировали. В ликвидации пожара было задействовано восемь пожарных расчетов. К моменту публикации угроза миновала, поделился с URA.RU глава Артемовского ГО Константин Трофимов. По его словам, возгорание произошло в цеху готовой продукции. На месте сейчас работают дознаватели, пострадавших нет, отметил Трофимов, работавший на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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