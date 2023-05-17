В Свердловской области загорелась колбасная фабрика. Фото, видео

17 мая 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

В тушении пожара приняли участие восемь пожарных расчетов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Артемовском городском округе в поселке Буланаш (Свердловская область) загорелась колбасная фабрика. Об этом рассказали местные жители. «Прямо сейчас пожар на территории Артемовской колбасной фабрики. Был сильный специфический запах, а после внезапно пошел дым. Горит склад готовой продукции», — пишет telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского». Работников предприятия эвакуировали. В ликвидации пожара было задействовано восемь пожарных расчетов. К моменту публикации угроза миновала, поделился с URA.RU глава Артемовского ГО Константин Трофимов. По его словам, возгорание произошло в цеху готовой продукции. На месте сейчас работают дознаватели, пострадавших нет, отметил Трофимов, работавший на месте. В Свердловской области горит колбасная фабрика Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского»

В Артемовском городском округе в поселке Буланаш (Свердловская область) загорелась колбасная фабрика. Об этом рассказали местные жители. «Прямо сейчас пожар на территории Артемовской колбасной фабрики. Был сильный специфический запах, а после внезапно пошел дым. Горит склад готовой продукции», — пишет telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского». Работников предприятия эвакуировали. В ликвидации пожара было задействовано восемь пожарных расчетов. К моменту публикации угроза миновала, поделился с URA.RU глава Артемовского ГО Константин Трофимов. По его словам, возгорание произошло в цеху готовой продукции. На месте сейчас работают дознаватели, пострадавших нет, отметил Трофимов, работавший на месте.