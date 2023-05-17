Челябинка сдала силовикам мужа, севшим пьяным за руль

С нарушителем сейчас работают сотрудники полиции Фото: Московец Илья © URA.RU

В Верхнеуральске (Челябинская область) местная жительница сообщила росгвардейцам о своем муже, который пьяный сел за руль. Как сообщили URA.RU 18 мая в пресс-службе ведомства, мужчина был задержан и передан полицейским.

«Бойцы получили от женщины информацию о том, что водитель автомобиля „Рено-Логан“, ее муж, управляет транспортным средством в состоянии опьянения. Обнаружив схожую машину, движущуюся по улице Набережной, сотрудники посредством громкоговорителя потребовали от водителя остановиться», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

В ведомстве отметили, для установления опьянения не понадобился алкотестер — от мужчины исходил стойкий запах алкоголя. Однако, все равно его направили на медосвидетельствование, которое показало наличие горячительных напитков в крови. Помимо опьянения, мужчина управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Ранее он лишился его за нарушения ПДД.

Мужчина был задержан и передан полицейским. Они должны провести дальнейшее разбирательство.