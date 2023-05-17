17 мая 2023

Челябинка сдала силовикам мужа, севшим пьяным за руль

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, нарушители, гибдд, инспектор дпс, планшет, база данных
С нарушителем сейчас работают сотрудники полиции Фото:

В Верхнеуральске (Челябинская область) местная жительница сообщила росгвардейцам о своем муже, который пьяный сел за руль. Как сообщили URA.RU 18 мая в пресс-службе ведомства, мужчина был задержан и передан полицейским.

«Бойцы получили от женщины информацию о том, что водитель автомобиля „Рено-Логан“, ее муж, управляет транспортным средством в состоянии опьянения. Обнаружив схожую машину, движущуюся по улице Набережной, сотрудники посредством громкоговорителя потребовали от водителя остановиться», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

В ведомстве отметили, для установления опьянения не понадобился алкотестер — от мужчины исходил стойкий запах алкоголя. Однако, все равно его направили на медосвидетельствование, которое показало наличие горячительных напитков в крови. Помимо опьянения, мужчина управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Ранее он лишился его за нарушения ПДД.

Мужчина был задержан и передан полицейским. Они должны провести дальнейшее разбирательство.

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В Верхнеуральске (Челябинская область) местная жительница сообщила росгвардейцам о своем муже, который пьяный сел за руль. Как сообщили URA.RU 18 мая в пресс-службе ведомства, мужчина был задержан и передан полицейским. «Бойцы получили от женщины информацию о том, что водитель автомобиля „Рено-Логан“, ее муж, управляет транспортным средством в состоянии опьянения. Обнаружив схожую машину, движущуюся по улице Набережной, сотрудники посредством громкоговорителя потребовали от водителя остановиться», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. В ведомстве отметили, для установления опьянения не понадобился алкотестер — от мужчины исходил стойкий запах алкоголя. Однако, все равно его направили на медосвидетельствование, которое показало наличие горячительных напитков в крови. Помимо опьянения, мужчина управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Ранее он лишился его за нарушения ПДД. Мужчина был задержан и передан полицейским. Они должны провести дальнейшее разбирательство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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