На полигоне в Чебаркуле (Челябинская область) 6 сентября пройдет уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда». Гостей ждут показательные выступления, военная техника, исторические реконструкции и концерты. Вход на мероприятие свободный, сообщают организаторы.
«6 сентября, на 255 межвидовом полигоне на территории Чебаркульского муниципального района состоится Уральский танковый фестиваль „Броня Танкограда — 2025“», — сообщают в группе мероприятия во «ВКонтакте». Мероприятие приурочено к нескольким важным датам: Дню танкиста — 8 сентября памятной дате Челябинской области «День героев Танкограда» — 6 октября и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль также направлен на поддержку военнослужащих, участвующих в СВО.
С 11:00 начнут работу выставки и интерактивные площадки. В 12:00 состоится открытие, после которого выступят творческие коллективы из Златоуста. В 12:35 зрители увидят историческую реконструкцию «Победный май», а в 13:05 — демонстрацию огневых возможностей военной техники. С 13:35 пройдет турнир по армейскому рукопашному бою. В 14:00 начнется реконструкция «Разгром моджахедов», а в 15:05 — «Кавказский рубеж». Завершится программа масштабной реконструкцией «Наследники Победы» в 16:25. Помимо этого в афише заявлены концерты, выступление авиамодельных клубов и награждения.
На фестивале представят историческую технику ЧТЗ, включая танк Т-34-85, ИСУ-152 и ИС-3. Организаторы предупреждают, что попасть на территорию на автомобиле возможно только через южный проезд на южную парковку из-за труднопроходимого северного направления.
