Вице-губернатор Ислаев расширил казанский клан чиновников в правительстве ХМАО. Инсайд

Вице-губернатор ХМАО Ислаев назначил земляка из Казани на пост первого замдиректора депстроя

19 мая 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Пост первого замглавы депстроя Югры займет бывший замруководителя Нижегородского УФАС Барышев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пролоббировал назначение земляка на пост первого заместителя директора департамента строительства и ЖКК. По данным источника в политическом истеблишменте округа, кресло займет бывший замглавы УФАС Республики Татарстан и Нижегородской области Александр Барышев, кандидатуру которого уже согласовала губернатор Югры Наталья Комарова. «У Барышева большой опыт в строительстве. До работы в антимонопольной службе чиновник на различных должностях принимал участие в возведении объектов к проведению универсиады и чемпионата мира по футболу в Казани. Кандидатура Барышева уже согласована губернатором Комаровой», — сообщил инсайдер. В департаменте строительства подтвердили назначение чиновника на пост. «Барышев, кроме подготовке к чемпионату мира и универсиады, участвовал во всех этапах строительства единственного в России и СНГ учебного центра ФАС, выставочного центра „Казань ЭКСПО“. На посту зама главы Нижегородского УФАС осуществлял контроль в том числе и в отношении процедуры контрактов по строительным объектам. Результаты его работы отмечены Почетной грамотой Президента РФ, благодарностью руководителя ФАС РФ и рядом других значимых наград», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о кадровых зачистках, с которых начали работу ставленники Ислаева в депстрое и депдорхозе. Креатуры предыдущих директоров покидают свои посты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пролоббировал назначение земляка на пост первого заместителя директора департамента строительства и ЖКК. По данным источника в политическом истеблишменте округа, кресло займет бывший замглавы УФАС Республики Татарстан и Нижегородской области Александр Барышев, кандидатуру которого уже согласовала губернатор Югры Наталья Комарова. «У Барышева большой опыт в строительстве. До работы в антимонопольной службе чиновник на различных должностях принимал участие в возведении объектов к проведению универсиады и чемпионата мира по футболу в Казани. Кандидатура Барышева уже согласована губернатором Комаровой», — сообщил инсайдер. В департаменте строительства подтвердили назначение чиновника на пост. «Барышев, кроме подготовке к чемпионату мира и универсиады, участвовал во всех этапах строительства единственного в России и СНГ учебного центра ФАС, выставочного центра „Казань ЭКСПО“. На посту зама главы Нижегородского УФАС осуществлял контроль в том числе и в отношении процедуры контрактов по строительным объектам. Результаты его работы отмечены Почетной грамотой Президента РФ, благодарностью руководителя ФАС РФ и рядом других значимых наград», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о кадровых зачистках, с которых начали работу ставленники Ислаева в депстрое и депдорхозе. Креатуры предыдущих директоров покидают свои посты.