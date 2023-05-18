Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пролоббировал назначение земляка на пост первого заместителя директора департамента строительства и ЖКК. По данным источника в политическом истеблишменте округа, кресло займет бывший замглавы УФАС Республики Татарстан и Нижегородской области Александр Барышев, кандидатуру которого уже согласовала губернатор Югры Наталья Комарова.
«У Барышева большой опыт в строительстве. До работы в антимонопольной службе чиновник на различных должностях принимал участие в возведении объектов к проведению универсиады и чемпионата мира по футболу в Казани. Кандидатура Барышева уже согласована губернатором Комаровой», — сообщил инсайдер.
В департаменте строительства подтвердили назначение чиновника на пост. «Барышев, кроме подготовке к чемпионату мира и универсиады, участвовал во всех этапах строительства единственного в России и СНГ учебного центра ФАС, выставочного центра „Казань ЭКСПО“. На посту зама главы Нижегородского УФАС осуществлял контроль в том числе и в отношении процедуры контрактов по строительным объектам. Результаты его работы отмечены Почетной грамотой Президента РФ, благодарностью руководителя ФАС РФ и рядом других значимых наград», — добавили в ведомстве.
Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пролоббировал назначение земляка на пост первого заместителя директора департамента строительства и ЖКК. По данным источника в политическом истеблишменте округа, кресло займет бывший замглавы УФАС Республики Татарстан и Нижегородской области Александр Барышев, кандидатуру которого уже согласовала губернатор Югры Наталья Комарова. «У Барышева большой опыт в строительстве. До работы в антимонопольной службе чиновник на различных должностях принимал участие в возведении объектов к проведению универсиады и чемпионата мира по футболу в Казани. Кандидатура Барышева уже согласована губернатором Комаровой», — сообщил инсайдер. В департаменте строительства подтвердили назначение чиновника на пост. «Барышев, кроме подготовке к чемпионату мира и универсиады, участвовал во всех этапах строительства единственного в России и СНГ учебного центра ФАС, выставочного центра „Казань ЭКСПО“. На посту зама главы Нижегородского УФАС осуществлял контроль в том числе и в отношении процедуры контрактов по строительным объектам. Результаты его работы отмечены Почетной грамотой Президента РФ, благодарностью руководителя ФАС РФ и рядом других значимых наград», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о кадровых зачистках, с которых начали работу ставленники Ислаева в депстрое и депдорхозе. Креатуры предыдущих директоров покидают свои посты.