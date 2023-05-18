18 мая 2023
17 мая 2023

Вице-губернатор Ислаев расширил казанский клан чиновников в правительстве ХМАО. Инсайд

Вице-губернатор ХМАО Ислаев назначил земляка из Казани на пост первого замдиректора депстроя
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© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, чиновник айфон, депутаты, мессенжеры
Пост первого замглавы депстроя Югры займет бывший замруководителя Нижегородского УФАС Барышев Фото:

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пролоббировал назначение земляка на пост первого заместителя директора департамента строительства и ЖКК. По данным источника в политическом истеблишменте округа, кресло займет бывший замглавы УФАС Республики Татарстан и Нижегородской области Александр Барышев, кандидатуру которого уже согласовала губернатор Югры Наталья Комарова.

«У Барышева большой опыт в строительстве. До работы в антимонопольной службе чиновник на различных должностях принимал участие в возведении объектов к проведению универсиады и чемпионата мира по футболу в Казани. Кандидатура Барышева уже согласована губернатором Комаровой», — сообщил инсайдер.

В департаменте строительства подтвердили назначение чиновника на пост. «Барышев, кроме подготовке к чемпионату мира и универсиады, участвовал во всех этапах строительства единственного в России и СНГ учебного центра ФАС, выставочного центра „Казань ЭКСПО“. На посту зама главы Нижегородского УФАС осуществлял контроль в том числе и в отношении процедуры контрактов по строительным объектам. Результаты его работы отмечены Почетной грамотой Президента РФ, благодарностью руководителя ФАС РФ и рядом других значимых наград», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о кадровых зачистках, с которых начали работу ставленники Ислаева в депстрое и депдорхозе. Креатуры предыдущих директоров покидают свои посты.

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Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пролоббировал назначение земляка на пост первого заместителя директора департамента строительства и ЖКК. По данным источника в политическом истеблишменте округа, кресло займет бывший замглавы УФАС Республики Татарстан и Нижегородской области Александр Барышев, кандидатуру которого уже согласовала губернатор Югры Наталья Комарова. «У Барышева большой опыт в строительстве. До работы в антимонопольной службе чиновник на различных должностях принимал участие в возведении объектов к проведению универсиады и чемпионата мира по футболу в Казани. Кандидатура Барышева уже согласована губернатором Комаровой», — сообщил инсайдер. В департаменте строительства подтвердили назначение чиновника на пост. «Барышев, кроме подготовке к чемпионату мира и универсиады, участвовал во всех этапах строительства единственного в России и СНГ учебного центра ФАС, выставочного центра „Казань ЭКСПО“. На посту зама главы Нижегородского УФАС осуществлял контроль в том числе и в отношении процедуры контрактов по строительным объектам. Результаты его работы отмечены Почетной грамотой Президента РФ, благодарностью руководителя ФАС РФ и рядом других значимых наград», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о кадровых зачистках, с которых начали работу ставленники Ислаева в депстрое и депдорхозе. Креатуры предыдущих директоров покидают свои посты.
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