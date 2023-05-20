SHOT сообщил о ранении украинских диверсантов рядом с Белгородской областью

Четверо диверсантов ранены при попытке проникновения в Белгородскую область. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Ранее сообщалось, что ДРГ пыталась прорваться в область, вооружившись гранатометами.
«Четверо украинских диверсантов были ранены при попытке проникнуть в Белгородскую область», — говорится в сообщении. Уточняется, что члены ДРГ после неудачной попытки отошли в сторону села в Харьковской области.
Ранее в Белгородскую область пытались прорваться диверсанты с гранатометами. По сообщению telegram-канала Baza, также они были вооружены автоматами и снайперскими винтовками.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны России. Ответа от ведомства пока не последовало.
Обновлено в 13:52:
Информация о прорыве ДРГ не соответствует действительности. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.
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