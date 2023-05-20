SHOT сообщил о ранении украинских диверсантов рядом с Белгородской областью

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Члены ДРГ были ранены при попытке проникновения в Белгородскую область, сообщает SHOT Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Четверо диверсантов ранены при попытке проникновения в Белгородскую область. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Ранее сообщалось, что ДРГ пыталась прорваться в область, вооружившись гранатометами.

«Четверо украинских диверсантов были ранены при попытке проникнуть в Белгородскую область», — говорится в сообщении. Уточняется, что члены ДРГ после неудачной попытки отошли в сторону села в Харьковской области.

Ранее в Белгородскую область пытались прорваться диверсанты с гранатометами. По сообщению telegram-канала Baza, также они были вооружены автоматами и снайперскими винтовками.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны России. Ответа от ведомства пока не последовало.

Обновлено в 13:52:

Информация о прорыве ДРГ не соответствует действительности. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.

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Четверо диверсантов ранены при попытке проникновения в Белгородскую область. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Ранее сообщалось, что ДРГ пыталась прорваться в область, вооружившись гранатометами. «Четверо украинских диверсантов были ранены при попытке проникнуть в Белгородскую область», — говорится в сообщении. Уточняется, что члены ДРГ после неудачной попытки отошли в сторону села в Харьковской области. Ранее в Белгородскую область пытались прорваться диверсанты с гранатометами. По сообщению telegram-канала Baza, также они были вооружены автоматами и снайперскими винтовками. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России. Ответа от ведомства пока не последовало. Обновлено в 13:52: Информация о прорыве ДРГ не соответствует действительности. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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