Минобороны РФ: российские войска остановили три украинские ДРГ на двух направлениях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, автомат, калашников, камуфляж, армия, военные, оружие, ак-47, солдат, вс рф, сво
Российские войска остановили украинских диверсантов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска остановили три диверсионные группы за последние сутки: две — на красно-лиманском направлении, и одну — в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

«В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. <…> На красно-лиманском направлении ликвидированы две украинские ДРГ», — сообщили в ведомстве, отметив, что на красно-лиманском направлении потери украинских войск составили более 60 военных.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска остановили три диверсионные группы за последние сутки: две — на красно-лиманском направлении, и одну — в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. <…> На красно-лиманском направлении ликвидированы две украинские ДРГ», — сообщили в ведомстве, отметив, что на красно-лиманском направлении потери украинских войск составили более 60 военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...