Минобороны РФ: российские войска остановили три украинские ДРГ на двух направлениях

Российские войска остановили украинских диверсантов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска остановили три диверсионные группы за последние сутки: две — на красно-лиманском направлении, и одну — в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.
«В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. <…> На красно-лиманском направлении ликвидированы две украинские ДРГ», — сообщили в ведомстве, отметив, что на красно-лиманском направлении потери украинских войск составили более 60 военных.
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