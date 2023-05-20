Минобороны РФ: российские войска остановили три украинские ДРГ на двух направлениях

Российские войска остановили украинских диверсантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска остановили три диверсионные группы за последние сутки: две — на красно-лиманском направлении, и одну — в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

«В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. <…> На красно-лиманском направлении ликвидированы две украинские ДРГ», — сообщили в ведомстве, отметив, что на красно-лиманском направлении потери украинских войск составили более 60 военных.