Baza: в Белгородскую область пытались прорваться диверсанты с гранатометом

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Диверсанты были вооружены гранатометом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородскую область пытались проникнуть диверсанты, вооруженные гранатометом, пулеметами и снайперскими винтовками. Об этом написали в telegram-канале Baza.

«Диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область со стороны села Граны Харьковской области. Они были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами», — передает telegram-канал.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны России. Ответа от ведомства пока не последовало.

Ранее в Белгородскую область пытались прорваться 20 диверсантов. Однако их попытка не увенчалась успехом, и их атаку отбили российские пограничники, передает «Царьград». Также сообщалось о неудачной попытке диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию Брянской области, пишет деловое издание «Взгляд».

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В Белгородскую область пытались проникнуть диверсанты, вооруженные гранатометом, пулеметами и снайперскими винтовками. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область со стороны села Граны Харьковской области. Они были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами», — передает telegram-канал. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России. Ответа от ведомства пока не последовало. Ранее в Белгородскую область пытались прорваться 20 диверсантов. Однако их попытка не увенчалась успехом, и их атаку отбили российские пограничники, передает «Царьград». Также сообщалось о неудачной попытке диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию Брянской области, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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