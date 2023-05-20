Baza: в Белгородскую область пытались прорваться диверсанты с гранатометом

В Белгородскую область пытались проникнуть диверсанты, вооруженные гранатометом, пулеметами и снайперскими винтовками. Об этом написали в telegram-канале Baza.
«Диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область со стороны села Граны Харьковской области. Они были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами», — передает telegram-канал.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны России. Ответа от ведомства пока не последовало.
Ранее в Белгородскую область пытались прорваться 20 диверсантов. Однако их попытка не увенчалась успехом, и их атаку отбили российские пограничники, передает «Царьград». Также сообщалось о неудачной попытке диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию Брянской области, пишет деловое издание «Взгляд».
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