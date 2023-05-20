Baza: в Белгородскую область пытались прорваться диверсанты с гранатометом

20 мая 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Диверсанты были вооружены гранатометом Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородскую область пытались проникнуть диверсанты, вооруженные гранатометом, пулеметами и снайперскими винтовками. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область со стороны села Граны Харьковской области. Они были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами», — передает telegram-канал. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России. Ответа от ведомства пока не последовало. Ранее в Белгородскую область пытались прорваться 20 диверсантов. Однако их попытка не увенчалась успехом, и их атаку отбили российские пограничники, передает «Царьград». Также сообщалось о неудачной попытке диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию Брянской области, пишет деловое издание «Взгляд».

В Белгородскую область пытались проникнуть диверсанты, вооруженные гранатометом, пулеметами и снайперскими винтовками. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область со стороны села Граны Харьковской области. Они были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами», — передает telegram-канал. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России. Ответа от ведомства пока не последовало. Ранее в Белгородскую область пытались прорваться 20 диверсантов. Однако их попытка не увенчалась успехом, и их атаку отбили российские пограничники, передает «Царьград». Также сообщалось о неудачной попытке диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию Брянской области, пишет деловое издание «Взгляд».