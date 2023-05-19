19 мая 2023
18 мая 2023

Губернатор Комарова назначила нового главного ревизора в правительстве ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
Михаила Косминцева назначили руководителем службы контроля в правительстве ХМАО Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила руководителем окружной службы контроля Михаила Косминцева. На этом посту он будет отвечать за соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении контрактов, в сфере закупок, а также курировать бюджетные правовые отношения, сообщает окружной департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

«Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой на должность руководителя службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа с 19 мая назначен Михаил Косминцев. С января он занимал должность заместителя руководителя службы контроля автономного округа, на которую был назначен из резерва управленческих кадров», — сообщают представители депсвязей на официальном сайте правительства ХМАО.

Также в окружное правительство заместителем директора департамента труда и занятости населения с 23 мая назначена Юлия Степанян. До этого она работала в страховой компании «Югория».

Ранее URA.RU рассказало, что в правительство ХМАО на пост первого заместителя директора департамента строительства и ЖКК был назначен Александр Барышев. До назначения он работал в антимонопольной службе Нижегородской области.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила руководителем окружной службы контроля Михаила Косминцева. На этом посту он будет отвечать за соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении контрактов, в сфере закупок, а также курировать бюджетные правовые отношения, сообщает окружной департамент общественных, внешних связей и молодежной политики. «Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой на должность руководителя службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа с 19 мая назначен Михаил Косминцев. С января он занимал должность заместителя руководителя службы контроля автономного округа, на которую был назначен из резерва управленческих кадров», — сообщают представители депсвязей на официальном сайте правительства ХМАО. Также в окружное правительство заместителем директора департамента труда и занятости населения с 23 мая назначена Юлия Степанян. До этого она работала в страховой компании «Югория». Ранее URA.RU рассказало, что в правительство ХМАО на пост первого заместителя директора департамента строительства и ЖКК был назначен Александр Барышев. До назначения он работал в антимонопольной службе Нижегородской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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