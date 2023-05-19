Губернатор Комарова назначила нового главного ревизора в правительстве ХМАО

Михаила Косминцева назначили руководителем службы контроля в правительстве ХМАО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила руководителем окружной службы контроля Михаила Косминцева. На этом посту он будет отвечать за соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении контрактов, в сфере закупок, а также курировать бюджетные правовые отношения, сообщает окружной департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

«Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой на должность руководителя службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа с 19 мая назначен Михаил Косминцев. С января он занимал должность заместителя руководителя службы контроля автономного округа, на которую был назначен из резерва управленческих кадров», — сообщают представители депсвязей на официальном сайте правительства ХМАО.

Также в окружное правительство заместителем директора департамента труда и занятости населения с 23 мая назначена Юлия Степанян. До этого она работала в страховой компании «Югория».

Ранее URA.RU рассказало, что в правительство ХМАО на пост первого заместителя директора департамента строительства и ЖКК был назначен Александр Барышев. До назначения он работал в антимонопольной службе Нижегородской области.