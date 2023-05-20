20 мая 2023

Пасечник: число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти

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ВСУ нанесли удар по мирным жителям, заявил Пасечник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела ВСУ села Калиново-Борщеватое в Луганской народной республике погибли два мирных жителя и пять человек пострадали. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Тяжелые новости приходят из села Калиново-Борщеватое. Украинские националисты нанесли циничный удар по мирному населенному пункту. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. В результате варварского обстрела двое мирных жительниц погибло, 5 человек ранено», — написал Пасечник в telegram-канале.

Он сообщил, что все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. На месте обстрела работают оперативные группы.

Сообщалось, что на населенного пункта Калиново-Борщеватое сработало взрывное устройство ВСУ. в результате взрыва погибли два мирных жителя, пишет «Национальная служба новостей». Ранее Пасечник сообщал, что в луганском барбершопе, который находится вблизи от Дома правительства республики, произошел взрыв, пишет «Царьград».

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В результате обстрела ВСУ села Калиново-Борщеватое в Луганской народной республике погибли два мирных жителя и пять человек пострадали. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Тяжелые новости приходят из села Калиново-Борщеватое. Украинские националисты нанесли циничный удар по мирному населенному пункту. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. В результате варварского обстрела двое мирных жительниц погибло, 5 человек ранено», — написал Пасечник в telegram-канале. Он сообщил, что все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. На месте обстрела работают оперативные группы. Сообщалось, что на населенного пункта Калиново-Борщеватое сработало взрывное устройство ВСУ. в результате взрыва погибли два мирных жителя, пишет «Национальная служба новостей». Ранее Пасечник сообщал, что в луганском барбершопе, который находится вблизи от Дома правительства республики, произошел взрыв, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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