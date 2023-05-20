Пасечник: число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти

В результате обстрела ВСУ села Калиново-Борщеватое в Луганской народной республике погибли два мирных жителя и пять человек пострадали. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Тяжелые новости приходят из села Калиново-Борщеватое. Украинские националисты нанесли циничный удар по мирному населенному пункту. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. В результате варварского обстрела двое мирных жительниц погибло, 5 человек ранено», — написал Пасечник в
Он сообщил, что все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. На месте обстрела работают оперативные группы.
Сообщалось, что на населенного пункта Калиново-Борщеватое сработало взрывное устройство ВСУ. в результате взрыва погибли два мирных жителя, пишет «Национальная служба новостей». Ранее Пасечник сообщал, что в луганском барбершопе, который находится вблизи от Дома правительства республики, произошел взрыв, пишет «Царьград».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!