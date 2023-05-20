20 мая 2023
19 мая 2023

В Нижневартовск прибыл ретропоезд «Эшелон Победы». Видео

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Состав включает 23 вагона с различными экспозициями Фото:

В Нижневартовск (ХМАО) прибыл ретропоезд «Эшелон Победы», запущенный РЖД в честь Дня Победы. По информации городской мэрии жителям представлен сдвоенный состав, состоящий из 23 вагонов с экспозициями на различную военную тематику.

«Вартовчанам представлен в одном составе сдвоенный эшелон. В этом и есть уникальность проекта. У нас 23 вагона с экспозициями различной тематики: военно-санитарные перевозки, воинские перевозки, эвакуация предприятий на Урал», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Нижневартовска.

Уточняется, что стоянка поезда продлится до 14.00. Экскурсоводы расскажут, как работали вагон-электростанция, хлебопекарня, вагон-кухня. Всех посетителей ждет концерт творческих коллективов города.

Ранее URA.RU сообщало, что к 78-й годовщине Победы Свердловская железная дорога запускает ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Состав с передвижной экспозицией приедет в ХМАО 17 мая и сделает остановки в Салыме, Пыть-Яхе, Сургуте, Нижневартовске, Ульт-Ягуне и Когалыме.

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В Нижневартовск (ХМАО) прибыл ретропоезд «Эшелон Победы», запущенный РЖД в честь Дня Победы. По информации городской мэрии жителям представлен сдвоенный состав, состоящий из 23 вагонов с экспозициями на различную военную тематику. «Вартовчанам представлен в одном составе сдвоенный эшелон. В этом и есть уникальность проекта. У нас 23 вагона с экспозициями различной тематики: военно-санитарные перевозки, воинские перевозки, эвакуация предприятий на Урал», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Нижневартовска. Уточняется, что стоянка поезда продлится до 14.00. Экскурсоводы расскажут, как работали вагон-электростанция, хлебопекарня, вагон-кухня. Всех посетителей ждет концерт творческих коллективов города. Ранее URA.RU сообщало, что к 78-й годовщине Победы Свердловская железная дорога запускает ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Состав с передвижной экспозицией приедет в ХМАО 17 мая и сделает остановки в Салыме, Пыть-Яхе, Сургуте, Нижневартовске, Ульт-Ягуне и Когалыме.
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