Состав включает 23 вагона с различными экспозициями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Нижневартовск (ХМАО) прибыл ретропоезд «Эшелон Победы», запущенный РЖД в честь Дня Победы. По информации городской мэрии жителям представлен сдвоенный состав, состоящий из 23 вагонов с экспозициями на различную военную тематику.

«Вартовчанам представлен в одном составе сдвоенный эшелон. В этом и есть уникальность проекта. У нас 23 вагона с экспозициями различной тематики: военно-санитарные перевозки, воинские перевозки, эвакуация предприятий на Урал», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Нижневартовска.

Уточняется, что стоянка поезда продлится до 14.00. Экскурсоводы расскажут, как работали вагон-электростанция, хлебопекарня, вагон-кухня. Всех посетителей ждет концерт творческих коллективов города.

Ранее URA.RU сообщало, что к 78-й годовщине Победы Свердловская железная дорога запускает ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Состав с передвижной экспозицией приедет в ХМАО 17 мая и сделает остановки в Салыме, Пыть-Яхе, Сургуте, Нижневартовске, Ульт-Ягуне и Когалыме.