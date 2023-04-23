Паровоз-музей «Эшелон Победы», запущенный РЖД в честь Дня Победы, прибудет в ХМАО 17 мая. Пресс-служба РЖД на официальном сайте сообщила, что поезд сделает остановки в шести населенных пунктах округа.
«К 78-й годовщине Победы Свердловская железная дорога запускает ретропоезд на паровозной тяге „Эшелон Победы“. Состав с передвижной экспозицией сделает остановки в Салыме, Пыть-Яхе, Сургуте, Нижневартовске, Ульт-Ягуне и Когалыме», — указано в публикации.
Во время прибытия на станциях организуют торжественную встречу состава. Жители ХМАО смогут совершить экскурсию по вагонам паровоза.
График движения «Эшелона Победы» по станциям ХМАО:
17 мая — Салым, с 15:10 до 17:10
18 мая — Пыть-Ях, с 9:20 до 13:20
19 мая — Сургут, с 14:45 до 19:55
21 мая — Нижневартовск 1, с 9:10 до 14:00
22 мая — Ульт-Ягун, с 9:30 до 10:30
22 мая — Когалым, с 16:00 до 19:00
Ранее URA.RU писало, что в майские праздники РЖД запустят дополнительный рейс в ХМАО. Поезд будет курсировать между Нижневартовском и Екатеринбургом.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.