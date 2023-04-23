РЖД объявили даты прибытия «Эшелона Победы» в ХМАО. Список

24 апреля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Ретропоезд сделает остановки в шести городах ХМАО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Паровоз-музей «Эшелон Победы», запущенный РЖД в честь Дня Победы, прибудет в ХМАО 17 мая. Пресс-служба РЖД на официальном сайте сообщила, что поезд сделает остановки в шести населенных пунктах округа. «К 78-й годовщине Победы Свердловская железная дорога запускает ретропоезд на паровозной тяге „Эшелон Победы“. Состав с передвижной экспозицией сделает остановки в Салыме, Пыть-Яхе, Сургуте, Нижневартовске, Ульт-Ягуне и Когалыме», — указано в публикации. Во время прибытия на станциях организуют торжественную встречу состава. Жители ХМАО смогут совершить экскурсию по вагонам паровоза. График движения «Эшелона Победы» по станциям ХМАО: 17 мая — Салым, с 15:10 до 17:10 18 мая — Пыть-Ях, с 9:20 до 13:20 19 мая — Сургут, с 14:45 до 19:55 21 мая — Нижневартовск 1, с 9:10 до 14:00 22 мая — Ульт-Ягун, с 9:30 до 10:30 22 мая — Когалым, с 16:00 до 19:00 Ранее URA.RU писало, что в майские праздники РЖД запустят дополнительный рейс в ХМАО. Поезд будет курсировать между Нижневартовском и Екатеринбургом.

Паровоз-музей «Эшелон Победы», запущенный РЖД в честь Дня Победы, прибудет в ХМАО 17 мая. Пресс-служба РЖД на официальном сайте сообщила, что поезд сделает остановки в шести населенных пунктах округа. «К 78-й годовщине Победы Свердловская железная дорога запускает ретропоезд на паровозной тяге „Эшелон Победы“. Состав с передвижной экспозицией сделает остановки в Салыме, Пыть-Яхе, Сургуте, Нижневартовске, Ульт-Ягуне и Когалыме», — указано в публикации. Во время прибытия на станциях организуют торжественную встречу состава. Жители ХМАО смогут совершить экскурсию по вагонам паровоза. График движения «Эшелона Победы» по станциям ХМАО: 17 мая — Салым, с 15:10 до 17:10 18 мая — Пыть-Ях, с 9:20 до 13:20 19 мая — Сургут, с 14:45 до 19:55 21 мая — Нижневартовск 1, с 9:10 до 14:00 22 мая — Ульт-Ягун, с 9:30 до 10:30 22 мая — Когалым, с 16:00 до 19:00 Ранее URA.RU писало, что в майские праздники РЖД запустят дополнительный рейс в ХМАО. Поезд будет курсировать между Нижневартовском и Екатеринбургом.