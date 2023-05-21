Челябинский депутат Госдумы показал коллегам боевых роботов. Фото

22 мая 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

По словам Станислава Наумова, роботы помогут России в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов показал коллегам по парламенту боевых роботов, созданных на магнитогорской площадке «Андроидная техника». По словам Наумова, эта техника позволит России достичь всех целей СВО. «По дороге из Аркаима сразу несколько депутатов восьмого созыва заехали проведать робота Федора и его младших сестер и братьев — роботов нового поколения. С помощью этих беспилотных гусеничных механизмов мы и в СВО всех целей достигнем, и границы сумеем надежно защищать, и любые базы террористов навещать», — написал Наумов в своем telegram-канале. Парламентарий отметил, что также роботов можно использовать и в мирных целях. Луноходы могут применяться для повышения уровня российской космической отрасли. За несколько часов до посещения депутатами базы компании, на нее были наложены санкции США. По словам Наумова, причины для обеспокоенности у враждебных режимов имеются. В настоящее время уже три боевых машины компании выполняют задачи в зоне СВО. Несколько депутатов восьмого созыва заехали проведать роботов нового поколения Фото: Станислав Наумов в telegram-канале

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов показал коллегам по парламенту боевых роботов, созданных на магнитогорской площадке «Андроидная техника». По словам Наумова, эта техника позволит России достичь всех целей СВО. «По дороге из Аркаима сразу несколько депутатов восьмого созыва заехали проведать робота Федора и его младших сестер и братьев — роботов нового поколения. С помощью этих беспилотных гусеничных механизмов мы и в СВО всех целей достигнем, и границы сумеем надежно защищать, и любые базы террористов навещать», — написал Наумов в своем telegram-канале. Парламентарий отметил, что также роботов можно использовать и в мирных целях. Луноходы могут применяться для повышения уровня российской космической отрасли. За несколько часов до посещения депутатами базы компании, на нее были наложены санкции США. По словам Наумова, причины для обеспокоенности у враждебных режимов имеются. В настоящее время уже три боевых машины компании выполняют задачи в зоне СВО.