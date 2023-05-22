В микрорайоне Верхняя Курья в Перми продается трехэтажный дом. Коттедж построен по индивидуальному проекту. Его стоимость — 90 миллионов рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Недвижимость».
«Отличительной особенностью и главным преимуществом этого дома является большой бассейн, способный удовлетворить самые взыскательные требования. Бассейн оборудован системой противотока. Помещение бассейна украшает авторская фреска», — пишут в объявлении. На стенах коттеджа нанесена гипсовая лепнина, на полу — паркет из натурального дерева, люстры инкрустированы стразами Swarovski. Общая площадь особняка — 696 квадратных метров.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продается коттедж с панорамным видом на лес. Его стоимость — 48,5 миллионов рублей.
Дом построен из кирпича
Сайт Avito
Мебель хозяева заберут с собой. Но за дополнительную плату могут оставить.
В микрорайоне Верхняя Курья в Перми продается трехэтажный дом. Коттедж построен по индивидуальному проекту. Его стоимость — 90 миллионов рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Недвижимость». «Отличительной особенностью и главным преимуществом этого дома является большой бассейн, способный удовлетворить самые взыскательные требования. Бассейн оборудован системой противотока. Помещение бассейна украшает авторская фреска», — пишут в объявлении. На стенах коттеджа нанесена гипсовая лепнина, на полу — паркет из натурального дерева, люстры инкрустированы стразами Swarovski. Общая площадь особняка — 696 квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продается коттедж с панорамным видом на лес. Его стоимость — 48,5 миллионов рублей.