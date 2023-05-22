В Пермском крае прощаются с двумя военными, погибшими на СВО

23 мая 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Уроженец Октябрьского Алексей Охапкин погиб под Артемовском Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Октябрьском округе (Пермский край) прощаются с погибшими во время спецоперации военнослужащими Ахсаном Турахановым и Алексеем Охапкиным. Об этом говорится в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в нашем округе двойное траурное мероприятие. При выполнении воинского долга рядовой Тураханов Ахсан Ахмарович уроженец д. Козаки. Уроженец поселка Октябрьский Охапкин Алексей Анатольевич погиб под г. Артемовск», — говорится в публикации в группе. Тураханов был заряжающим в танковом взвода танковой роты. Охапкин участвовал в спецоперации от ЧВК. Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Ее целью является защита мирных жителей Донбасса. Ранее руководитель и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Бахмута (Артемовска) в ДНР.

В Октябрьском округе (Пермский край) прощаются с погибшими во время спецоперации военнослужащими Ахсаном Турахановым и Алексеем Охапкиным. Об этом говорится в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в нашем округе двойное траурное мероприятие. При выполнении воинского долга рядовой Тураханов Ахсан Ахмарович уроженец д. Козаки. Уроженец поселка Октябрьский Охапкин Алексей Анатольевич погиб под г. Артемовск», — говорится в публикации в группе. Тураханов был заряжающим в танковом взвода танковой роты. Охапкин участвовал в спецоперации от ЧВК. Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Ее целью является защита мирных жителей Донбасса. Ранее руководитель и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Бахмута (Артемовска) в ДНР.