22 мая 2023

В Пермском крае прощаются с двумя военными, погибшими на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с контрактником Данилом Василенко. Магнитогорск, утрата, свеча скорби
Уроженец Октябрьского Алексей Охапкин погиб под Артемовском Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Октябрьском округе (Пермский край) прощаются с погибшими во время спецоперации военнослужащими Ахсаном Турахановым и Алексеем Охапкиным. Об этом говорится в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в нашем округе двойное траурное мероприятие. При выполнении воинского долга рядовой Тураханов Ахсан Ахмарович уроженец д. Козаки. Уроженец поселка Октябрьский Охапкин Алексей Анатольевич погиб под г. Артемовск», — говорится в публикации в группе.

Тураханов был заряжающим в танковом взвода танковой роты. Охапкин участвовал в спецоперации от ЧВК. Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Ее целью является защита мирных жителей Донбасса. Ранее руководитель и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Бахмута (Артемовска) в ДНР.

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В Октябрьском округе (Пермский край) прощаются с погибшими во время спецоперации военнослужащими Ахсаном Турахановым и Алексеем Охапкиным. Об этом говорится в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в нашем округе двойное траурное мероприятие. При выполнении воинского долга рядовой Тураханов Ахсан Ахмарович уроженец д. Козаки. Уроженец поселка Октябрьский Охапкин Алексей Анатольевич погиб под г. Артемовск», — говорится в публикации в группе. Тураханов был заряжающим в танковом взвода танковой роты. Охапкин участвовал в спецоперации от ЧВК. Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Ее целью является защита мирных жителей Донбасса. Ранее руководитель и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Бахмута (Артемовска) в ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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