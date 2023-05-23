В Британии набросились на Сунака после его обращения к Путину

Британские пользователи Twitter раскритиковали Сунака после его слов о поддержке Киева

23 мая 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter обвинили Сунака в развязывании третьей мировой войны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британские пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра страны Риши Сунака после его обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором говорилось, что Лондон не прекратит поддержку Киева. Также премьер говорил, что Британия стала первой, кто предоставил Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow. «Вы забыли добавить, что мы (британцы — прим URA.RU) были в первых рядах среди тех, кто хотел прокси-войны с Россией. Вы здесь устроили соревнование по хвастовству какое-то», — сыронизировал один из пользователей. Он также порекомендовал Сунаку добиться разрешения российско-украинского конфликта, а не разворачивать глобальную войну. Другой комментатор вовсе предположил, что такими темпами Британия станет первым государством, по которому «прилетит ядерная бомба». «Вы — позор для британского народа и враг нации», — подытожил он, сказав, что британцы не хотят иметь ничего общего с украинской стороной. Следующий комментатор поинтересовался, учитывал ли Сунак мнение своих граждан. Ранее Сунак на саммите G7 в Хиросиме заявил, что Россия должна знать, что Британия и другие страны остаются полными решимости в поддержке Киева. По его словам, помощь украинской стороне необходима в долгосрочной перспективе, пишет «Ридус».

Британские пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра страны Риши Сунака после его обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором говорилось, что Лондон не прекратит поддержку Киева. Также премьер говорил, что Британия стала первой, кто предоставил Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow. «Вы забыли добавить, что мы (британцы — прим URA.RU) были в первых рядах среди тех, кто хотел прокси-войны с Россией. Вы здесь устроили соревнование по хвастовству какое-то», — сыронизировал один из пользователей. Он также порекомендовал Сунаку добиться разрешения российско-украинского конфликта, а не разворачивать глобальную войну. Другой комментатор вовсе предположил, что такими темпами Британия станет первым государством, по которому «прилетит ядерная бомба». «Вы — позор для британского народа и враг нации», — подытожил он, сказав, что британцы не хотят иметь ничего общего с украинской стороной. Следующий комментатор поинтересовался, учитывал ли Сунак мнение своих граждан. Ранее Сунак на саммите G7 в Хиросиме заявил, что Россия должна знать, что Британия и другие страны остаются полными решимости в поддержке Киева. По его словам, помощь украинской стороне необходима в долгосрочной перспективе, пишет «Ридус».