21 мая 2023

Daily Mail: в Британии испугались «катастрофических последствий» из-за российских подлодок

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НАТО. Москва. stock, нато, подводная лодка, подлодка, stock, субмарина
В Британии забили тревогу из-за подлодок РФ, способных поставить под угрозу жизнь страны Фото:

Российские подлодки могут привести Великобританию к катастрофическому сценарию, поставив под угрозу жизнь страны во всех сферах. Такое мнение высказал обозреватель Крис Плезанс в своей статье для Daily Mail.

«Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве», — пишет автор статьи. Он считает, что удар России по этим кабелям может привести к «катастрофическим последствиям». Под угрозу будут поставлены основные сферы деятельности страны: здравоохранение, экономика, работа интернета и мобильной связи.

Ранее глава британских военно-морских сил (ВМС), адмирал Бен Кей призвал инвестировать в обнаружение подлодок России для обнаружения и, при необходимости, поражения одних из самых тихих подводных лодок в мире, передает его слова издание The Times. Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, поскольку подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе, пишет Newsweek.

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Российские подлодки могут привести Великобританию к катастрофическому сценарию, поставив под угрозу жизнь страны во всех сферах. Такое мнение высказал обозреватель Крис Плезанс в своей статье для Daily Mail. «Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве», — пишет автор статьи. Он считает, что удар России по этим кабелям может привести к «катастрофическим последствиям». Под угрозу будут поставлены основные сферы деятельности страны: здравоохранение, экономика, работа интернета и мобильной связи. Ранее глава британских военно-морских сил (ВМС), адмирал Бен Кей призвал инвестировать в обнаружение подлодок России для обнаружения и, при необходимости, поражения одних из самых тихих подводных лодок в мире, передает его слова издание The Times. Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, поскольку подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе, пишет Newsweek.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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