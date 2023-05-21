Daily Mail: в Британии испугались «катастрофических последствий» из-за российских подлодок

22 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

В Британии забили тревогу из-за подлодок РФ, способных поставить под угрозу жизнь страны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Российские подлодки могут привести Великобританию к катастрофическому сценарию, поставив под угрозу жизнь страны во всех сферах. Такое мнение высказал обозреватель Крис Плезанс в своей статье для Daily Mail. «Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве», — пишет автор статьи. Он считает, что удар России по этим кабелям может привести к «катастрофическим последствиям». Под угрозу будут поставлены основные сферы деятельности страны: здравоохранение, экономика, работа интернета и мобильной связи. Ранее глава британских военно-морских сил (ВМС), адмирал Бен Кей призвал инвестировать в обнаружение подлодок России для обнаружения и, при необходимости, поражения одних из самых тихих подводных лодок в мире, передает его слова издание The Times. Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, поскольку подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе, пишет Newsweek.

Российские подлодки могут привести Великобританию к катастрофическому сценарию, поставив под угрозу жизнь страны во всех сферах. Такое мнение высказал обозреватель Крис Плезанс в своей статье для Daily Mail. «Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве», — пишет автор статьи. Он считает, что удар России по этим кабелям может привести к «катастрофическим последствиям». Под угрозу будут поставлены основные сферы деятельности страны: здравоохранение, экономика, работа интернета и мобильной связи. Ранее глава британских военно-морских сил (ВМС), адмирал Бен Кей призвал инвестировать в обнаружение подлодок России для обнаружения и, при необходимости, поражения одних из самых тихих подводных лодок в мире, передает его слова издание The Times. Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, поскольку подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе, пишет Newsweek.