22 мая 2023

Бастрыкин проверит коммунальщиков Нижневартовска, нарушивших права инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин проверит УК Нижневартовска Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин проверит бездействие управляющей компании Нижневартовска, по вине которой инвалид-колясочник не может выйти из дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

«В Нижневартовске (ХМАО) управляющая компания не принимает мер к ремонту подъемника для маломобильных групп граждан в многоквартирном доме по улице Героев Самотлора, где проживает инвалид-колясочник. В результате мужчина лишен возможности выйти из квартиры», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России».

По обстоятельствам данной жалобы СУ СКР по ХМАО начата проверка. Глава СКР поручил докладывать о ходе и результатах следственного мероприятия.

Ранее URA.RU рассказало, что Бастрыкин потребовал разобраться в проблеме инвалида из Сургута. После сноса дома, в котором проживал инвалид с семьей, по программе переселения им была предоставлена однокомнатная квартира площадью 43 квадратных метра.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин проверит бездействие управляющей компании Нижневартовска, по вине которой инвалид-колясочник не может выйти из дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета. «В Нижневартовске (ХМАО) управляющая компания не принимает мер к ремонту подъемника для маломобильных групп граждан в многоквартирном доме по улице Героев Самотлора, где проживает инвалид-колясочник. В результате мужчина лишен возможности выйти из квартиры», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». По обстоятельствам данной жалобы СУ СКР по ХМАО начата проверка. Глава СКР поручил докладывать о ходе и результатах следственного мероприятия. Ранее URA.RU рассказало, что Бастрыкин потребовал разобраться в проблеме инвалида из Сургута. После сноса дома, в котором проживал инвалид с семьей, по программе переселения им была предоставлена однокомнатная квартира площадью 43 квадратных метра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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