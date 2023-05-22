Бастрыкин проверит коммунальщиков Нижневартовска, нарушивших права инвалида

23 мая 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин проверит УК Нижневартовска Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин проверит бездействие управляющей компании Нижневартовска, по вине которой инвалид-колясочник не может выйти из дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета. «В Нижневартовске (ХМАО) управляющая компания не принимает мер к ремонту подъемника для маломобильных групп граждан в многоквартирном доме по улице Героев Самотлора, где проживает инвалид-колясочник. В результате мужчина лишен возможности выйти из квартиры», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». По обстоятельствам данной жалобы СУ СКР по ХМАО начата проверка. Глава СКР поручил докладывать о ходе и результатах следственного мероприятия. Ранее URA.RU рассказало, что Бастрыкин потребовал разобраться в проблеме инвалида из Сургута. После сноса дома, в котором проживал инвалид с семьей, по программе переселения им была предоставлена однокомнатная квартира площадью 43 квадратных метра.

Председатель СК России Александр Бастрыкин проверит бездействие управляющей компании Нижневартовска, по вине которой инвалид-колясочник не может выйти из дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета. «В Нижневартовске (ХМАО) управляющая компания не принимает мер к ремонту подъемника для маломобильных групп граждан в многоквартирном доме по улице Героев Самотлора, где проживает инвалид-колясочник. В результате мужчина лишен возможности выйти из квартиры», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». По обстоятельствам данной жалобы СУ СКР по ХМАО начата проверка. Глава СКР поручил докладывать о ходе и результатах следственного мероприятия. Ранее URA.RU рассказало, что Бастрыкин потребовал разобраться в проблеме инвалида из Сургута. После сноса дома, в котором проживал инвалид с семьей, по программе переселения им была предоставлена однокомнатная квартира площадью 43 квадратных метра.