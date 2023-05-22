22 мая 2023

Сержант из ХМАО погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Иллюстрации к прощаниям с погибшими военнослужащими. Пермь, почетный караул, своих не бросаем, герои россии, z войска, погибший в СВО, воинские почести, V и Z, траурные повязки
Военнослужащий из Урая Иван Вирухин погиб в зоне специальной военной операции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции погиб военнослужащий из Урая (ХМАО) Иван Вирухин. Срочную службу он окончил в звании сержанта, в зону СВО отправился после начала частичной мобилизации, сообщил мэр Урая Тимур Закирзянов.

«При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Иван Андреевич Вирухин. Знал Ивана лично — это был мужественный, храбрый, пример стойкости и героизма человек, до последнего верный своему долгу и Родине», — написал в своем telegram-канале Тимур Закирзянов.

Вирухин родился в Северном Казахстане, после переезда в ХМАО окончил Урайский профессиональный колледж. Военнослужащий будут похоронен в Урае, о дате похорон администрация сообщит дополнительно.

Специальная военная операция по защите Донбасса была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. В решении задач спецоперации принимают участие военнослужащие со всех регионов России.

Военнослужащий Иван Вирухин из Урая погиб в зоне спецоперации
Военнослужащий Иван Вирухин из Урая погиб в зоне спецоперации
Фото:

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При выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции погиб военнослужащий из Урая (ХМАО) Иван Вирухин. Срочную службу он окончил в звании сержанта, в зону СВО отправился после начала частичной мобилизации, сообщил мэр Урая Тимур Закирзянов. «При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Иван Андреевич Вирухин. Знал Ивана лично — это был мужественный, храбрый, пример стойкости и героизма человек, до последнего верный своему долгу и Родине», — написал в своем telegram-канале Тимур Закирзянов. Вирухин родился в Северном Казахстане, после переезда в ХМАО окончил Урайский профессиональный колледж. Военнослужащий будут похоронен в Урае, о дате похорон администрация сообщит дополнительно. Специальная военная операция по защите Донбасса была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. В решении задач спецоперации принимают участие военнослужащие со всех регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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