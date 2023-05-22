Сержант из ХМАО погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания. Фото

23 мая 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

Военнослужащий из Урая Иван Вирухин погиб в зоне специальной военной операции Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции погиб военнослужащий из Урая (ХМАО) Иван Вирухин. Срочную службу он окончил в звании сержанта, в зону СВО отправился после начала частичной мобилизации, сообщил мэр Урая Тимур Закирзянов. «При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Иван Андреевич Вирухин. Знал Ивана лично — это был мужественный, храбрый, пример стойкости и героизма человек, до последнего верный своему долгу и Родине», — написал в своем telegram-канале Тимур Закирзянов. Вирухин родился в Северном Казахстане, после переезда в ХМАО окончил Урайский профессиональный колледж. Военнослужащий будут похоронен в Урае, о дате похорон администрация сообщит дополнительно. Специальная военная операция по защите Донбасса была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. В решении задач спецоперации принимают участие военнослужащие со всех регионов России. Военнослужащий Иван Вирухин из Урая погиб в зоне спецоперации Фото: telegram-канал Тимура Закирзянова

При выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции погиб военнослужащий из Урая (ХМАО) Иван Вирухин. Срочную службу он окончил в звании сержанта, в зону СВО отправился после начала частичной мобилизации, сообщил мэр Урая Тимур Закирзянов. «При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Иван Андреевич Вирухин. Знал Ивана лично — это был мужественный, храбрый, пример стойкости и героизма человек, до последнего верный своему долгу и Родине», — написал в своем telegram-канале Тимур Закирзянов. Вирухин родился в Северном Казахстане, после переезда в ХМАО окончил Урайский профессиональный колледж. Военнослужащий будут похоронен в Урае, о дате похорон администрация сообщит дополнительно. Специальная военная операция по защите Донбасса была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. В решении задач спецоперации принимают участие военнослужащие со всех регионов России.