При выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции погиб военнослужащий из Урая (ХМАО) Иван Вирухин. Срочную службу он окончил в звании сержанта, в зону СВО отправился после начала частичной мобилизации, сообщил мэр Урая Тимур Закирзянов.
«При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Иван Андреевич Вирухин. Знал Ивана лично — это был мужественный, храбрый, пример стойкости и героизма человек, до последнего верный своему долгу и Родине», — написал в своем telegram-канале Тимур Закирзянов.
Вирухин родился в Северном Казахстане, после переезда в ХМАО окончил Урайский профессиональный колледж. Военнослужащий будут похоронен в Урае, о дате похорон администрация сообщит дополнительно.
Специальная военная операция по защите Донбасса была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. В решении задач спецоперации принимают участие военнослужащие со всех регионов России.
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