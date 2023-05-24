Дождь будет идти 21 день Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителей Челябинска предупредили о дождливом июне. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, осадки будут идти 21 из 30 дней.

«В июне в Челябинске ожидаются обильные осадки. Дожди с грозами пройдут с 3 по 15 июня, а также в конце месяца», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

Согласно данным метеорологов, самая низкая дневная температура составит порядка +15, самая высокая +27 градусов. В среднем челябинцев ожидает 20-22 градуса тепла. Ночью от +10 до +17 градусов.

Ранее челябинцев предупреждали, что лето в регионе начнется с гроз и ливней. До конца мая будет стоять относительно сухая и теплая погода, а к концу недели установится 31-градусная жара.