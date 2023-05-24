24 мая 2023

Челябинцев предупредили о дождливом июне. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа McDonalds. Пермь, зонтик, девушка под дождем, дождь
Дождь будет идти 21 день Фото:

Жителей Челябинска предупредили о дождливом июне. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, осадки будут идти 21 из 30 дней.

«В июне в Челябинске ожидаются обильные осадки. Дожди с грозами пройдут с 3 по 15 июня, а также в конце месяца», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

Согласно данным метеорологов, самая низкая дневная температура составит порядка +15, самая высокая +27 градусов. В среднем челябинцев ожидает 20-22 градуса тепла. Ночью от +10 до +17 градусов.

Ранее челябинцев предупреждали, что лето в регионе начнется с гроз и ливней. До конца мая будет стоять относительно сухая и теплая погода, а к концу недели установится 31-градусная жара.

В июне в Челябинск придут проливные дожди
В июне в Челябинск придут проливные дожди

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Жителей Челябинска предупредили о дождливом июне. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, осадки будут идти 21 из 30 дней. «В июне в Челябинске ожидаются обильные осадки. Дожди с грозами пройдут с 3 по 15 июня, а также в конце месяца», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». Согласно данным метеорологов, самая низкая дневная температура составит порядка +15, самая высокая +27 градусов. В среднем челябинцев ожидает 20-22 градуса тепла. Ночью от +10 до +17 градусов. Ранее челябинцев предупреждали, что лето в регионе начнется с гроз и ливней. До конца мая будет стоять относительно сухая и теплая погода, а к концу недели установится 31-градусная жара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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