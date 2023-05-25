Свердловчанам рассказали, как бороться с опасными вредителями в огороде

Глава садоводов Екатеринбурга Локтионова: ловушки в огороде защитят растения от опасных паразитов

Каждый год в мае вредители переселяются на ветви и листья деревьев, считает Надежда Локтионова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ежегодно в мае садоводы начинают борьбу с вредителями в огородах. Председатель союза садоводов в Екатеринбурге Надежда Локтионова рассказала корреспонденту URA.RU о самых распространенных паразитах у свердловских дачников, добавив к этому способы борьбы с ними.

«Обычно садоводы жалуются на нематоду, нарушающую целостность корней растений, луковую муху, из-за которой полностью чахнет лук и паутинного клеща — высасывает соки из листьев и покрывает их паутиной. Особо распространенные вредители, это белокрылка, которая может переносить разные виды вирусов и тля, поражающая чаще всего ягодные кусты и розы», — сказала Надежда Локтионова. В настоящее время у вредителей идет активный период переселения из-под земли на растения.

Поэтому председатель союза садоводов поделилась эффективными способами борьбы с насекомыми. Вот несколько из них:

Обязательно соблюдать севооборот. Не садить на одно и то же место одинаковую культуру;

В мае нужно закупаться ловчими поясами на деревья, потому что вредители зимуют под землей, а во время их переселения в сезон, они поднимаются на растения. Этот способ является традиционным;

В настоящее время стали популярны феромонные ловушки. Они привлекают всех насекомых своим запахом, таким образом сохраняется растение;

Также у растения должен быть хороший иммунитет. Его необходимо поддерживать нужным удобрением под определенный период времени;

Еще один из вариантов — садить рядом с овощами растения, которые отпугивают паразитов. В этот список можно отнести календулу, бархатцы, мяту и настурцию. Эти цветы имеют сильный запах, который отпугивает паразитов.

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