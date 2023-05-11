Екатеринбургские дачники раскрыли, как защищают свой участок от пожаров и воров

Дачники Екатеринбурга ставят решетки на окна от воров и верят в помощь соседей при пожаре

11 мая 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Большинство дачников переживают за внезапный пожар на участке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Самыми частыми опасениями у дачников в Екатеринбурге стали пожары на участке и кражи садовой техники. Из-за чего они ставят решетки на окна, выстраивают высокие заборы и надеются на помощь соседей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ренессанс страхование». «Чтобы защитить свою дачу от неприятностей треть опрошенных дачников (28%) ставят решетки на окна и выстраивают высокий забор. Каждый пятый (22%) надеется на помощь соседей, почти столько же (21%) — на срабатывание сигнализации. Оставшиеся 10% приобретают страховку. Малая часть екатеринбуржцев (8%) используют камеры видеонаблюдения за участком», — сказано в сообщении. Большинство тех, у кого есть дом переживают за внезапный пожар (67%), о заселение неадекватных соседей переживают 33% и появление поблизости шумных компаний 28%. Замыкают пятерку самых частых опасений екатеринбуржцев — кража садовой техники (24%) и разрушение труб из-за замерзшей воды (11%). По словам управляющего директора департамента массовых видов страхования компании Артема Искра, бояться в первую очередь нужно не краж, а пожаров. «Это самая частая причина крупных выплат. По риску „пожар“ мы ежегодно выплачиваем примерно в 30 раз больше, чем по кражам имущества в загородных домах. В среднем каждый пожар приносит ущерба больше чем на 450 тысяч рублей, кражи домашнего имущества на дачах — около 70 тысяч рублей», — добавил он. В Свердловской области площадь пожаров увеличилась до 54 тысяч гектаров. Сейчас в регионе действуют 64 пожара, из которых 16 локализовано. Для помощи в их тушении привлекли тысячи добровольцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самыми частыми опасениями у дачников в Екатеринбурге стали пожары на участке и кражи садовой техники. Из-за чего они ставят решетки на окна, выстраивают высокие заборы и надеются на помощь соседей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ренессанс страхование». «Чтобы защитить свою дачу от неприятностей треть опрошенных дачников (28%) ставят решетки на окна и выстраивают высокий забор. Каждый пятый (22%) надеется на помощь соседей, почти столько же (21%) — на срабатывание сигнализации. Оставшиеся 10% приобретают страховку. Малая часть екатеринбуржцев (8%) используют камеры видеонаблюдения за участком», — сказано в сообщении. Большинство тех, у кого есть дом переживают за внезапный пожар (67%), о заселение неадекватных соседей переживают 33% и появление поблизости шумных компаний 28%. Замыкают пятерку самых частых опасений екатеринбуржцев — кража садовой техники (24%) и разрушение труб из-за замерзшей воды (11%). По словам управляющего директора департамента массовых видов страхования компании Артема Искра, бояться в первую очередь нужно не краж, а пожаров. «Это самая частая причина крупных выплат. По риску „пожар“ мы ежегодно выплачиваем примерно в 30 раз больше, чем по кражам имущества в загородных домах. В среднем каждый пожар приносит ущерба больше чем на 450 тысяч рублей, кражи домашнего имущества на дачах — около 70 тысяч рублей», — добавил он. В Свердловской области площадь пожаров увеличилась до 54 тысяч гектаров. Сейчас в регионе действуют 64 пожара, из которых 16 локализовано. Для помощи в их тушении привлекли тысячи добровольцев.