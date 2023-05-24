Отремонтированный Дворец молодежи в Перми не готов к итоговой проверке

25 мая 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

ИГЖН выявила нарушения в проектной документации Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский Дворец молодежи не готов к окончательной проверке после ремонта. Там выявлены нарушения. Информация об этом размещена на официальном сайте инспекции госжилнадзора Пермского края. «Инспекция строительного надзора выявила нарушения в проектной документации и технических регламентов в части норм пожарной безопасности отремонтированного Дворца молодежи в Перми. Подрядчику были выданы предписания об устранении нарушений, но они пока не выполнены», — говорится на сайте инспекции. Для того, чтобы устранить нарушения подрядчику придется снова отдавать на проверку проектную документацию и получить положительное заключение. Первый вариант исправленного проекта уже получил отрицательное заключение.

Пермский Дворец молодежи не готов к окончательной проверке после ремонта. Там выявлены нарушения. Информация об этом размещена на официальном сайте инспекции госжилнадзора Пермского края. «Инспекция строительного надзора выявила нарушения в проектной документации и технических регламентов в части норм пожарной безопасности отремонтированного Дворца молодежи в Перми. Подрядчику были выданы предписания об устранении нарушений, но они пока не выполнены», — говорится на сайте инспекции. Для того, чтобы устранить нарушения подрядчику придется снова отдавать на проверку проектную документацию и получить положительное заключение. Первый вариант исправленного проекта уже получил отрицательное заключение.