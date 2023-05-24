24 мая 2023

Отремонтированный Дворец молодежи в Перми не готов к итоговой проверке

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, дворец молодежи, сквер олега новоселова
ИГЖН выявила нарушения в проектной документации Фото:

Пермский Дворец молодежи не готов к окончательной проверке после ремонта. Там выявлены нарушения. Информация об этом размещена на официальном сайте инспекции госжилнадзора Пермского края.

«Инспекция строительного надзора выявила нарушения в проектной документации и технических регламентов в части норм пожарной безопасности отремонтированного Дворца молодежи в Перми. Подрядчику были выданы предписания об устранении нарушений, но они пока не выполнены», — говорится на сайте инспекции.

Для того, чтобы устранить нарушения подрядчику придется снова отдавать на проверку проектную документацию и получить положительное заключение. Первый вариант исправленного проекта уже получил отрицательное заключение.

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Пермский Дворец молодежи не готов к окончательной проверке после ремонта. Там выявлены нарушения. Информация об этом размещена на официальном сайте инспекции госжилнадзора Пермского края. «Инспекция строительного надзора выявила нарушения в проектной документации и технических регламентов в части норм пожарной безопасности отремонтированного Дворца молодежи в Перми. Подрядчику были выданы предписания об устранении нарушений, но они пока не выполнены», — говорится на сайте инспекции. Для того, чтобы устранить нарушения подрядчику придется снова отдавать на проверку проектную документацию и получить положительное заключение. Первый вариант исправленного проекта уже получил отрицательное заключение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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