Отремонтированный Дворец молодежи в Перми не готов к итоговой проверке

Пермский Дворец молодежи не готов к окончательной проверке после ремонта. Там выявлены нарушения. Информация об этом размещена на официальном сайте инспекции госжилнадзора Пермского края.
«Инспекция строительного надзора выявила нарушения в проектной документации и технических регламентов в части норм пожарной безопасности отремонтированного Дворца молодежи в Перми. Подрядчику были выданы предписания об устранении нарушений, но они пока не выполнены», — говорится на сайте инспекции.
Для того, чтобы устранить нарушения подрядчику придется снова отдавать на проверку проектную документацию и получить положительное заключение. Первый вариант исправленного проекта уже получил отрицательное заключение.
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