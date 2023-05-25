Какие рестораны откроются в Перми в 2023 году

В Перми откроют несколько ресторанов итальянской, паназиатской и грузинской кухни

Одна из фишек новых заведений — необычная подача блюд Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермском ТЦ «IMALL Эспланада» состоялось официальное открытие первого ресторана паназиатской кухни по франшизе TomYumBar. В Перми заведение принадлежит ООО «Гастрономия». Директор компании Тимофей Тиховский рассказал URA.RU, где и какие еще рестораны откроются в ближайшее время.

«Мы делаем акцент на торговые центры „IMALL Эспланада“, „Семья“ и „Планета“. На улице все будет зависеть от помещения. Бывает история, что мы ищем помещение под один ресторан, а находим под другой или еще под что-то. Появится помещение или проект типа фуд холла, мы будем рассматривать», — рассказал Тиховский. Точное количество ресторанов неизвестно. Планы развития у компании в Перми очень большие.

Ресторан паназиатских супов

Пока в планах открытие только больших ресторанов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми планируется открытие еще как минимум двух ресторанов TomYumBar. Они будут расположены в ТРК «Семья» и ТРК «Планета». Концепция большого семейного заведения не изменится. Больше половины меню — супы, ингредиенты которых можно выбрать под свой вкус. Также присутствует специальное детское меню и игровая комната. Сроки открытия пока неизвестны.

Семейный проект с итальянским меню

В Пермь зайдет новый проект — семейный итальянский ресторан «Перчини». Первое заведение откроется на ул. Ленина, 68. Основные блюда — оригинальная пицца на тонком тесте и паста ручной работы. Для детей будут проводить кулинарные мастер-классы. Открытие запланировано на начало июля. Второй ресторан появится в ТРК «Семья» в ноябре—декабре 2023 года.

«Хочу Пури» уже успел хорошо себя зарекомендовать не только в Перми, но и за ее пределами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Уютная Грузия

Ресторан «Хочу Пури» расширит свою сеть в Перми. В столице Прикамья откроют еще два ресторана. Заведение отличается демократичными ценами и настоящими грузинскими продуктами. Например, каре барашка за 500 рублей, помидоры для которого привозят прямо из Баку. В ТРК «Семья» ресторан откроется в ноябре—декабре 2023 года. В ТРЦ «Планета» сроки открытия пока неизвестны.