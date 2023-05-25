25 мая 2023

В Пермском крае ищут 42-летнего мужчину, который пропал после выхода из дома. Фото

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В регионе организовали поиск пропавшего мужчины Фото:

На территории Прикамья разыскивают 42-летнего мужчину, который вышел из дома 25 мая и пропал. Об этом рассказали в региональной поисковой организации.

«Устанавливается местонахождение Секунцева Дениса Михайловича, 42 года. 25 мая 2023 года в утреннее время ушел из дома по адресу: ул. Коротаева, г. Кунгур. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале отряда «Регион 59».

Ранее в Пермском крае разыскивали седого сутулящегося мужчину, который вышел из дома в Краснокамске и пропал. Его нашли на следующий день после публикации.

Мужчина пропал утром 25 мая
Мужчина пропал утром 25 мая
Фото:

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На территории Прикамья разыскивают 42-летнего мужчину, который вышел из дома 25 мая и пропал. Об этом рассказали в региональной поисковой организации. «Устанавливается местонахождение Секунцева Дениса Михайловича, 42 года. 25 мая 2023 года в утреннее время ушел из дома по адресу: ул. Коротаева, г. Кунгур. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале отряда «Регион 59». Ранее в Пермском крае разыскивали седого сутулящегося мужчину, который вышел из дома в Краснокамске и пропал. Его нашли на следующий день после публикации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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