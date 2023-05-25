В регионе организовали поиск пропавшего мужчины
На территории Прикамья разыскивают 42-летнего мужчину, который вышел из дома 25 мая и пропал. Об этом рассказали в региональной поисковой организации.
«Устанавливается местонахождение Секунцева Дениса Михайловича, 42 года. 25 мая 2023 года в утреннее время ушел из дома по адресу: ул. Коротаева, г. Кунгур. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале отряда «Регион 59».
Ранее в Пермском крае разыскивали седого сутулящегося мужчину, который вышел из дома в Краснокамске и пропал. Его нашли на следующий день после публикации.
Мужчина пропал утром 25 мая
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