В регионе организовали поиск пропавшего мужчины Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На территории Прикамья разыскивают 42-летнего мужчину, который вышел из дома 25 мая и пропал. Об этом рассказали в региональной поисковой организации.

«Устанавливается местонахождение Секунцева Дениса Михайловича, 42 года. 25 мая 2023 года в утреннее время ушел из дома по адресу: ул. Коротаева, г. Кунгур. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале отряда «Регион 59».

Ранее в Пермском крае разыскивали седого сутулящегося мужчину, который вышел из дома в Краснокамске и пропал. Его нашли на следующий день после публикации.