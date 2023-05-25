Власти района ХМАО нашли подрядчика для ремонта федеральной трассы

Администрация Сургутского района (ХМАО) выбрала победителя аукциона для ремонта участка федеральной автомобильной дороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Согласно документам на портале госзакупок, конкурс выиграла югорская строительная компания «ЮВ и С».
«Объект закупки — выполнение работ по капитальному ремонту объекта „Федеральная автомобильная дорога Тюмень — Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск“. Заказчик — администрация Сургутского района. Контракт заключен с ООО Строительная Компания „ЮВ и С“», — говорится в документах.
Уточняется, что стоимость контракта составила 33 427 750 рублей. Сроки: с 01.06.2023 г. по 30.08.2023 г. согласно графику выполнения работ по капитальному ремонту.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация села Сосновка (ХМАО) объявила аукцион на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, которое будет построено в будущем. Стоимость приобретаемого жилого помещения — 5 502 799,08 рубля.
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