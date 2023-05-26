Специалисты выяснили причины массовой гибели рыбы на пермской реке

Мертвую рыбу выбрасывает на берег пермской реки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Росприроднадзора определили, что причиной массовой гибели рыбы на правом берегу Нытвенского залива стали ионы аммония и химическое потребление кислорода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с появлением информации о гибели рыбы, сотрудники Росприроднадзора выехали на правый берег Нытвенского залива и взяли пробы воды. Экспертиза показала, что в воде превышены показатели ионов аммония и химического потребления кислорода», — рассказали в ведомстве.

Сейчас специалисты Росприроднадзора проводят анализ возможных источников загрязнения воды. Результаты анализа будут переданы в прокуратуру. Ранее URA.RU публиковало видео, которое с места гибели рыбы снял один из местных жителей.