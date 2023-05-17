На пермской реке зафиксирована массовая гибель рыбы. Фото, видео

18 мая 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Множество мертвой рыбы выбрасывает на берег реки Нытвы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Пермского края заметили массовую гибель рыбы на реке Нытва. Фотографии и видео происходящего пермяки опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В реке Нытва, которая из Нытвенского пруда впадает Каму зафиксирована многочисленная гибель рыбы», — пишет автор фото и видео. Отмечается также, что пермяки пытались связаться с министерством природных ресурсов, но у них ничего не вышло. В комментариях местные жители предположили, что гибель рыбы может быть связана с низким уровнем воды или ремонтными работами на дамбе. URA.RU направило запрос в Росприроднадзор Пермского края, на момент публикации материала ответ не поступил. Вдоль берега реки лежит множество мертвой рыбы Сообщество «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Пермского края заметили массовую гибель рыбы на реке Нытва. Фотографии и видео происходящего пермяки опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В реке Нытва, которая из Нытвенского пруда впадает Каму зафиксирована многочисленная гибель рыбы», — пишет автор фото и видео. Отмечается также, что пермяки пытались связаться с министерством природных ресурсов, но у них ничего не вышло. В комментариях местные жители предположили, что гибель рыбы может быть связана с низким уровнем воды или ремонтными работами на дамбе. URA.RU направило запрос в Росприроднадзор Пермского края, на момент публикации материала ответ не поступил.