17 мая 2023

На пермской реке зафиксирована массовая гибель рыбы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель, форелевое хозяйство
Множество мертвой рыбы выбрасывает на берег реки Нытвы Фото:

Жители Пермского края заметили массовую гибель рыбы на реке Нытва. Фотографии и видео происходящего пермяки опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В реке Нытва, которая из Нытвенского пруда впадает Каму зафиксирована многочисленная гибель рыбы», — пишет автор фото и видео. Отмечается также, что пермяки пытались связаться с министерством природных ресурсов, но у них ничего не вышло.

В комментариях местные жители предположили, что гибель рыбы может быть связана с низким уровнем воды или ремонтными работами на дамбе. URA.RU направило запрос в Росприроднадзор Пермского края, на момент публикации материала ответ не поступил.

Вдоль берега реки лежит множество мертвой рыбы
Вдоль берега реки лежит множество мертвой рыбы

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Жители Пермского края заметили массовую гибель рыбы на реке Нытва. Фотографии и видео происходящего пермяки опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В реке Нытва, которая из Нытвенского пруда впадает Каму зафиксирована многочисленная гибель рыбы», — пишет автор фото и видео. Отмечается также, что пермяки пытались связаться с министерством природных ресурсов, но у них ничего не вышло. В комментариях местные жители предположили, что гибель рыбы может быть связана с низким уровнем воды или ремонтными работами на дамбе. URA.RU направило запрос в Росприроднадзор Пермского края, на момент публикации материала ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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