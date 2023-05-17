Жители Пермского края заметили массовую гибель рыбы на реке Нытва. Фотографии и видео происходящего пермяки опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«В реке Нытва, которая из Нытвенского пруда впадает Каму зафиксирована многочисленная гибель рыбы», — пишет автор фото и видео. Отмечается также, что пермяки пытались связаться с министерством природных ресурсов, но у них ничего не вышло.
В комментариях местные жители предположили, что гибель рыбы может быть связана с низким уровнем воды или ремонтными работами на дамбе. URA.RU направило запрос в Росприроднадзор Пермского края, на момент публикации материала ответ не поступил.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.