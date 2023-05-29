Группа «Чайф» на корабле откроет фестиваль к 300-летию Перми

29 мая 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Легенды русского рока выступят в Перми в честь 300-летия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Фестиваль «Город перемен» откроется с выступления группы «Чайф» на площади перед Речным вокзалом в Перми. Мероприятие проводится в рамках празднования юбилея краевой столицы. Об этом заявил режиссер фестиваля Илья Авербух 29 мая во время пресс-конференции в «ТАСС». Трансляция проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Чайф» подплывет на корабле, и потом этот корабль заберет людей», — отметил Илья Авербух. Екатеринбургская рок-группа будет выступать в дуэтах с людьми, которые представляют собой гордость Пермского края. Среди них будет актриса Зоя Бербер («Реальные пацаны»). Также дуэтом с группой «Чайф» споет оперный певец (имя Авербух не назвал) и сыграет оркестр народных инструментов. Ранее URA.RU сообщало, что Илья Авербух поставил в новогодние каникулы ледовое шоу «300 лет Перми».

Фестиваль «Город перемен» откроется с выступления группы «Чайф» на площади перед Речным вокзалом в Перми. Мероприятие проводится в рамках празднования юбилея краевой столицы. Об этом заявил режиссер фестиваля Илья Авербух 29 мая во время пресс-конференции в «ТАСС». Трансляция проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Чайф» подплывет на корабле, и потом этот корабль заберет людей», — отметил Илья Авербух. Екатеринбургская рок-группа будет выступать в дуэтах с людьми, которые представляют собой гордость Пермского края. Среди них будет актриса Зоя Бербер («Реальные пацаны»). Также дуэтом с группой «Чайф» споет оперный певец (имя Авербух не назвал) и сыграет оркестр народных инструментов. Ранее URA.RU сообщало, что Илья Авербух поставил в новогодние каникулы ледовое шоу «300 лет Перми».