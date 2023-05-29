Группа «Чайф» на корабле откроет фестиваль к 300-летию Перми

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Общественный форум в поддержку кандидатуры Евгения Куйвашева. Екатеринбург, группа чайф
Легенды русского рока выступят в Перми в честь 300-летия Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Фестиваль «Город перемен» откроется с выступления группы «Чайф» на площади перед Речным вокзалом в Перми. Мероприятие проводится в рамках празднования юбилея краевой столицы. Об этом заявил режиссер фестиваля Илья Авербух 29 мая во время пресс-конференции в «ТАСС». Трансляция проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Чайф» подплывет на корабле, и потом этот корабль заберет людей», — отметил Илья Авербух. Екатеринбургская рок-группа будет выступать в дуэтах с людьми, которые представляют собой гордость Пермского края. Среди них будет актриса Зоя Бербер («Реальные пацаны»).

Также дуэтом с группой «Чайф» споет оперный певец (имя Авербух не назвал) и сыграет оркестр народных инструментов. Ранее URA.RU сообщало, что Илья Авербух поставил в новогодние каникулы ледовое шоу «300 лет Перми».

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Фестиваль «Город перемен» откроется с выступления группы «Чайф» на площади перед Речным вокзалом в Перми. Мероприятие проводится в рамках празднования юбилея краевой столицы. Об этом заявил режиссер фестиваля Илья Авербух 29 мая во время пресс-конференции в «ТАСС». Трансляция проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Чайф» подплывет на корабле, и потом этот корабль заберет людей», — отметил Илья Авербух. Екатеринбургская рок-группа будет выступать в дуэтах с людьми, которые представляют собой гордость Пермского края. Среди них будет актриса Зоя Бербер («Реальные пацаны»). Также дуэтом с группой «Чайф» споет оперный певец (имя Авербух не назвал) и сыграет оркестр народных инструментов. Ранее URA.RU сообщало, что Илья Авербух поставил в новогодние каникулы ледовое шоу «300 лет Перми».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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