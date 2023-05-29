Группа «Чайф» на корабле откроет фестиваль к 300-летию Перми

Фестиваль «Город перемен» откроется с выступления группы «Чайф» на площади перед Речным вокзалом в Перми. Мероприятие проводится в рамках празднования юбилея краевой столицы. Об этом заявил режиссер фестиваля Илья Авербух 29 мая во время пресс-конференции в «ТАСС». Трансляция проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».
«Чайф» подплывет на корабле, и потом этот корабль заберет людей», — отметил Илья Авербух. Екатеринбургская рок-группа будет выступать в дуэтах с людьми, которые представляют собой гордость Пермского края. Среди них будет актриса Зоя Бербер («Реальные пацаны»).
Также дуэтом с группой «Чайф» споет оперный певец (имя Авербух не назвал) и сыграет оркестр народных инструментов. Ранее URA.RU сообщало, что Илья Авербух поставил в новогодние каникулы ледовое шоу «300 лет Перми».
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