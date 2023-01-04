Ледовое шоу в Перми посмотрели более 200 тысяч человек

Сейчас записи выступлений также доступны к просмотру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новогоднее ледовое шоу «300 лет Перми», которое проходило с 3 по 5 января на главном катке города у Театра-Театра, посмотрели более 200 тысяч человек. Такие данные привели на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«На катке у Театра-Театра состоялась серия показательных выступлений прославленных российских фигуристов и восходящих звезд пермского спорта. Трансляция выступления велась в группе „Пермь-300. Все реально!“. Все пять выступлений собрали больше 185 тысяч просмотров. На самом катке гала-шоу посмотрели почти 10 тысяч зрителей, из них пять тысяч — на трибунах», — указано в пресс-релизе.

Гала-шоу открыла программа пермячки Таисии Щербининой, кандидата в мастера спорта, члена сборной России. С показательными выступлениями вышли Олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Алексей Ягудин. Спортсмены выступали под произведение «Танец с саблями», которое композитор Арам Хачатурян написал в Перми. Играла и музыка Петра Чайковского.

На завершающем гала-концерте постановщик шоу Илья Авербух поблагодарил губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Это была его инициатива, чтобы все могли увидеть здесь, в Перми, и олимпийских чемпионов, и своих земляков», — сказал постановщик. Сейчас все записи ледового шоу можно также посмотреть в группе «Пермь-300. Все реально!» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Тотьмянина выступала в ледовом шоу после травмы колена. Фигуристка травмировала ногу в ноябре во время съемок телепрограммы.