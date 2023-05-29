Курганские энергетики помогут восстановить электросети пострадавшим от пожаров садоводам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Энергопроект «Восточный транзит». Курган. Екатеринбург , электроэнергия, электросеть
Курганские энергетики помогут дачникам восстановить электросети Фото:

Компания «СУЭНКО» поможет отремонтировать электросети в пострадавших от пожаров садовых товариществах Кургана. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«На встречу с садоводами пригласили представителей компании „СУЭНКО“. Достигнута договоренность, что компания поможет пострадавшим от пожара садоводствам восстановить линии электроснабжения и в дальнейшем возьмет их на обслуживание», — написала в посте Ситникова.

По словам главы города, согласно федеральному законодательству, все хозяйственные вопросы СНТ должны решать самостоятельно. Однако энергетики решили оказать помощь садоводам в сложившейся после пожаров сложной ситуации. Ситникова подчеркнула, что садоводства должны будут обеспечить в своих кооперативах коридоры, необходимые для безопасной установки электроопор и их дальнейшего обслуживания.

Ранее URA.RU писало, что восстановление сетей курганские энергетики проводят в два этапа. Сначала специалисты проверяют состояние объектов, а затем приступают к ремонтным работам.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «СУЭНКО» поможет отремонтировать электросети в пострадавших от пожаров садовых товариществах Кургана. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «На встречу с садоводами пригласили представителей компании „СУЭНКО“. Достигнута договоренность, что компания поможет пострадавшим от пожара садоводствам восстановить линии электроснабжения и в дальнейшем возьмет их на обслуживание», — написала в посте Ситникова. По словам главы города, согласно федеральному законодательству, все хозяйственные вопросы СНТ должны решать самостоятельно. Однако энергетики решили оказать помощь садоводам в сложившейся после пожаров сложной ситуации. Ситникова подчеркнула, что садоводства должны будут обеспечить в своих кооперативах коридоры, необходимые для безопасной установки электроопор и их дальнейшего обслуживания. Ранее URA.RU писало, что восстановление сетей курганские энергетики проводят в два этапа. Сначала специалисты проверяют состояние объектов, а затем приступают к ремонтным работам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...