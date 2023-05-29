Курганские энергетики помогут восстановить электросети пострадавшим от пожаров садоводам

Курганские энергетики помогут дачникам восстановить электросети Фото: Пресс-служба АО «СУЭНКО»

Компания «СУЭНКО» поможет отремонтировать электросети в пострадавших от пожаров садовых товариществах Кургана. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«На встречу с садоводами пригласили представителей компании „СУЭНКО“. Достигнута договоренность, что компания поможет пострадавшим от пожара садоводствам восстановить линии электроснабжения и в дальнейшем возьмет их на обслуживание», — написала в посте Ситникова.

По словам главы города, согласно федеральному законодательству, все хозяйственные вопросы СНТ должны решать самостоятельно. Однако энергетики решили оказать помощь садоводам в сложившейся после пожаров сложной ситуации. Ситникова подчеркнула, что садоводства должны будут обеспечить в своих кооперативах коридоры, необходимые для безопасной установки электроопор и их дальнейшего обслуживания.

Ранее URA.RU писало, что восстановление сетей курганские энергетики проводят в два этапа. Сначала специалисты проверяют состояние объектов, а затем приступают к ремонтным работам.